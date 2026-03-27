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Renato Maisani

Traducido por

Italia avanza sin mucho esfuerzo, pero contra Bosnia tendrá que esforzarse más

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Opinion
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina

Los Azzurri se clasifican para la final que da acceso al Mundial, pero su actuación ante Irlanda del Norte no será suficiente en Zenica.

El primer obstáculo ya se ha superado, pero —y eso lo sabíamos desde el principio— el verdadero escollo será el próximo. En parte porque Bosnia es claramente superior a Irlanda del Norte, pero sobre todo porque a esta selección le faltará el apoyo que el público de Bérgamo no dejó de brindarle.


Irlanda del Norte, a pesar de los inevitables temores ligados al trauma de Macedonia, ha demostrado ser realmente insignificante: una Italia nada irresistible ha doblegado sin problemas a unos rivales de un nivel absolutamente inferior.


Contra Bosnia la historia será diferente: conocemos bien a Kolasinac, Dzeko y Muharemovic, pero no son los únicos a los que hay que tener en cuenta. Al fin y al cabo, el equipo de Barbarez logró salir indemne del campo de un Gales sin duda mejor valorado y considerado por muchos como favorito en la víspera, y seguramente lo dará todo para coronar el sueño mundialista.

  • ¿Y Italia? Contra Irlanda del Norte, los Azzurri lograron el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, pero sin duda eso no bastará en Zenica. Habrá que dar más de sí y, más allá de las actuaciones individuales, el equipo de Gattuso debe mejorar en cuanto a intensidad, ya que, sobre todo en la primera parte, dejó mucho que desear.

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  • Mover el balón más rápido, jugar más en vertical y evitar correr demasiados riesgos en defensa: estas son las tres primeras medidas que el equipo de Gattuso deberá poner en práctica en Bosnia; hay que evitar a toda costa los riesgos que Donnarumma, Barella y Bastoni asumieron en la fase de construcción desde atrás, porque en un partido a vida o muerte cada balón vale el triple y, a menudo, no hay tiempo suficiente para recuperarse.

  • Concentración y eficacia, pues, son las claves para alcanzar un objetivo que llevamos tanto, demasiado tiempo sin conseguir, pero que ahora está a un paso de hacerse realidad.

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