Italia avanza sin mucho esfuerzo, pero contra Bosnia tendrá que esforzarse más

El primer obstáculo ya se ha superado, pero —y eso lo sabíamos desde el principio— el verdadero escollo será el próximo. En parte porque Bosnia es claramente superior a Irlanda del Norte, pero sobre todo porque a esta selección le faltará el apoyo que el público de Bérgamo no dejó de brindarle.





Irlanda del Norte, a pesar de los inevitables temores ligados al trauma de Macedonia, ha demostrado ser realmente insignificante: una Italia nada irresistible ha doblegado sin problemas a unos rivales de un nivel absolutamente inferior.





Contra Bosnia la historia será diferente: conocemos bien a Kolasinac, Dzeko y Muharemovic, pero no son los únicos a los que hay que tener en cuenta. Al fin y al cabo, el equipo de Barbarez logró salir indemne del campo de un Gales sin duda mejor valorado y considerado por muchos como favorito en la víspera, y seguramente lo dará todo para coronar el sueño mundialista.