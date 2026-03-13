Irán responde a Donald Trump tras el fiasco de la Copa del Mundo, después de que la selección nacional abandonara el torneo por el conflicto con Estados Unidos

La selección iraní publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para aclarar su postura. El mensaje decía: «La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección iraní fue una de las primeras en clasificarse para este importante torneo, gracias a su fuerza y a las decisivas victorias logradas por los valientes hijos de Irán. Sin duda, nadie puede excluir a la selección iraní de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de «país anfitrión» sin poder garantizar la seguridad de las selecciones que participan en este evento mundial».

Esto fue una refutación directa a los comentarios anteriores de Trump en Truth Social, donde afirmó: «La selección nacional iraní es bienvenida en la Copa del Mundo, pero realmente no creo que su presencia sea apropiada, por su propia vida y seguridad».

