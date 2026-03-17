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Irán «está negociando con la FIFA» para trasladar los partidos del Mundial de 2026 de Estados Unidos a México
Las tensiones geopolíticas amenazan la logística del torneo
El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán ha puesto en duda la participación de este último en el torneo de fútbol más importante de Norteamérica. El conflicto ha suscitado inquietudes sobre la entrada de la selección iraní en Estados Unidos, ya que el Team Melli tiene previsto disputar toda su fase de grupos en ese país, comenzando en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, y terminando en Seattle contra Egipto. La federación está presionando oficialmente para que estos partidos se trasladen a México, coanfitrión del torneo, con el fin de evitar hostilidades o problemas de seguridad.
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Las garantías de seguridad, en el punto de mira
Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ha pedido que se cambie la sede, alegando los recientes comentarios de Washington. Taj afirmó en un comunicado publicado en la cuenta de X de la embajada iraní en México que la selección no viajará a Estados Unidos en la situación actual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que la presencia de Irán en el torneo podría no ser «apropiada». Así, Taj confirmó: «Dado que Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, no viajaremos a Estados Unidos bajo ningún concepto. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México».
Una pesadilla logística para la FIFA
Cambiar la fecha de los partidos a estas alturas supone un enorme reto para la FIFA y los comités organizadores locales. Dado que la edición de 2026 es la Copa del Mundo más complicada de la historia, modificar tres partidos afectaría a los derechos de retransmisión, a la venta de entradas y a las bases de los equipos. El sistema de eliminatorias podría obligar a Irán a volver a jugar en estadios estadounidenses si llega a las fases eliminatorias. La FIFA no se ha pronunciado al respecto, pero se encuentra bajo presión para mantener la integridad deportiva de la competición y la seguridad de los participantes.
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Se avecina una decisión de gran importancia
El Comité Ejecutivo de la FIFA debe decidir si acepta esta solicitud extraordinaria o si exige garantías de que el partido se dispute en terreno neutral. Si se rechaza el traslado a México, Irán podría retirarse o verse obligado a participar, en medio de protestas y cordones de seguridad. La incertidumbre supone una gran distracción para los jugadores, que se preparan para un grupo muy complicado. Es necesario tomar una decisión rápidamente para poder llevar a cabo los enormes cambios logísticos que requiere la celebración de un partido del Mundial en otras ciudades mexicanas.
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