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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Inzaghi decide su futuro... ¿Traicionará al Al-Hilal por Italia?

Al Hilal vs Al-Taawoun
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El entrenador del líder responde con franqueza a las preguntas más espinosas

El entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha revelado sus intenciones de seguir en Arabia Saudí y ha hablado sobre el desastre de la selección italiana, que volvió a quedarse fuera del Mundial.

La Azzurri no logró clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva tras caer en la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina.

Inzaghi concedió una entrevista exclusiva al diario italiano Libertà, coincidiendo con su 50.º cumpleaños (5 de abril), en la que habló de las tentaciones que le llegan desde Italia para volver. 

  • La situación en Arabia Saudí y la nostalgia por Italia

    Cuando se le preguntó a Inzaghi, en primer lugar, por su situación en Arabia Saudí y si echaba de menos volver a Italia, su respuesta fue la siguiente: «¿Nostalgia? Desde luego, ahora mismo no siento eso. Aquí no solo vivo bien, sino mucho más que eso».

    Y continuó: «En Arabia Saudí he encontrado una situación fantástica en todos los aspectos: el estilo de vida, las infraestructuras deportivas y no deportivas, y la tranquilidad que te acompaña incluso en un trabajo que puede resultar agotador, como el entrenamiento».

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  • La selección italiana... Optimismo a pesar de la magnitud de la catástrofe

    Sobre la ausencia de Italia en el próximo Mundial, dijo: «Me entristece mucho que Italia no vaya a participar en el Mundial por tercera vez consecutiva; soy italiano al cien por cien y mi hermano ganó el Mundial. Estoy totalmente convencido de que el fútbol italiano se recuperará muy pronto; lo sigo siempre con gran interés».

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  • ¿Te fuiste por dinero?… La pregunta controvertida

    Se ha difundido ampliamente que lo que atrajo a Inzaghi al Golfo fueron las cifras astronómicas, algo que él ha desmentido rotundamente.

    El entrenador del Al-Hilal subrayó: «Es falso. Ganar dinero es algo gratificante, por supuesto, eso está claro —ahora es el mejor pagado del mundo, con 27 millones de euros netos al año—, pero lo que me trajo aquí fueron otras consideraciones; no necesitaba el dinero».

    Y explicó sus verdaderas motivaciones diciendo que era «el deseo de vivir una experiencia totalmente nueva en un entorno totalmente nuevo».

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    Y añadió: «Los años en el Inter fueron muy satisfactorios desde el punto de vista profesional —un título de liga, tres Supercopas, dos Copas de Italia, dos finales de la Liga de Campeones—, pero también fueron muy agotadores. Sentí la necesidad de vivir el fútbol al más alto nivel, pero lejos de una presión que se había vuelto demasiado pesada para mí».

  • El puesto que se espera... ¿Volverá Inzaghi a la selección italiana?

    En medio de la intensa polémica sobre la situación de la selección italiana y la gran cantidad de nombres que suenan para iniciar el proceso de renovación tras la marcha de Gattuso, el nombre de Inzaghi destaca por encima del resto, pero ¿se está planteando realmente el cargo?

    Su respuesta fue tajante: «Me siento halagado, pero como he dicho, estoy bien aquí y me queda un año más de contrato con el Al-Hilal».

  • ¿Cómo valora Inzaghi su carrera al cumplir 50 años?

    Inzaghi celebró su 50.º cumpleaños con aire de satisfacción y afirmó: «Estoy feliz de tener una familia maravillosa, de trabajar en la profesión que me apasiona y de haber logrado cosas a lo largo de mi carrera, tanto como jugador como entrenador».

    Y añadió: «También estoy contento de haber sido siempre capaz de no meterme en polémicas».

    Reveló que su hijo mayor, Lorenzo, de 13 años, juega de delantero al igual que su padre y ha marcado 21 goles en la liga juvenil con la cantera del Al-Hilal, y confirmó que su hijo pequeño, Andrea, de 5 años, también muestra un notable interés por el fútbol.