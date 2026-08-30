Tottenham y Everton están ultimando un importante reajuste en el mercado de fichajes. Según The Athletic, el Tottenham ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar a Ndiaye, mientras que Richarlison está a punto de viajar en la dirección opuesta y regresar a Merseyside.

A pesar de la coincidencia temporal, el informe sugiere que los traspasos son operaciones completamente independientes. Estos acuerdos siguen sujetos a los reconocimientos médicos y a los términos personales. El movimiento del internacional senegalés al norte de Londres llega después de que rechazara varias ofertas de renovación del Everton la pasada temporada.

La inminente llegada de Ndiaye amortigua el golpe de no haber conseguido fichar al delantero del Liverpool Cody Gakpo. El Tottenham había seguido al neerlandés de 27 años, pero ha optado por buscar un traspaso al Manchester City de Enzo Maresca en su lugar.



