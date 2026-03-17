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Inter Milan's Urugayan forward Alvaro ReAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter: Recoba cumple 50 años. Moratti: «Es todo lo que me gusta del fútbol. Me decía que le pagaba demasiado»

El Chino celebra un cumpleaños importante: esto es lo que dicen de él

«Recoba es todo lo que me gusta del fútbol. Me decía: “Presidente, me paga demasiado”». Así recuerda Massimo Moratti a Álvaro Recoba, el «Chino», que hoy cumple 50 años: talento puro, genio impredecible y símbolo de un fútbol capaz de hacer soñar. Desde Uruguay llegan relatos casi legendarios sobre su infancia: goles a raudales, partidos que remontaba él solo y un carácter libre, fuera de lo común. Descubierto por Rafa Perrone, crece en el Danubio y se consagra en el Nacional, antes de dar el gran salto a Europa.

Es 1997 cuando Moratti lo lleva al Inter junto con Ronaldo. Su debut en San Siro es de película: entra y, con un doblete, le da la vuelta al partido contra el Brescia, enamorando de inmediato a la afición. «Marcaba goles increíbles, era genial y divertido», dirá Moratti.

  • Recoba, un talento irregular pero único, también dejó huella entre sus compañeros: Javier Zanetti, según se lee en Corriere.it, lo recuerda como «uno de los jugadores más puros que se han visto jamás», mientras que Christian Vieri le atribuye decenas de asistencias y jugadas decisivas.

    Inolvidable también su paso por el Venezia en 1999, impulsado por Giuseppe Marotta: 11 goles en 19 partidos, con actuaciones propias de un auténtico crack. Con la camiseta nerazzurra marcó 72 goles, muchos de ellos espectaculares, como el famoso globo desde el centro del campo contra el Empoli. Golpes dignos de un dibujo animado, capaces de encender a toda una generación de aficionados.

    Hoy Recoba es entrenador del Deportivo Táchira, pero sigue siendo, sobre todo, el símbolo de un fútbol romántico: imperfecto, impredecible, pero capaz de dejar huella.

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