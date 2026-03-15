Una racha de mala suerte para Mkhitaryan: el armenio había recibido muchas críticas por la espectacular ocasión fallada en el derbi, hasta tal punto que incluso Massimo Moratti, expresidente del Inter, se tomó la molestia de aconsejarle que pasara un par de horas más al día en Appiano Gentile para practicar el tiro a puerta. Se pensaba que Chivu podría ofrecerle la redención inmediata contra el Atalanta y, en cambio, contra los bergamascos, el exjugador de la Roma salió desde el banquillo, quizá precisamente porque no estaba al 100 %. Sin embargo, su entrada en el campo fue positiva: primero, una jugada que Thuram no aprovechó (habría llegado a la portería); luego, la asistencia al mismo delantero francés, que, sin embargo, lo desperdició todo; y, por último, el centro para Dumfries, que se desmarcó bien hacia el primer palo pero remató mal el balón.



