Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
cm grafica oaktree redbird 2026

Traducido por

Inter-Milan, derbi por la NBA Europe: Oaktree supera a RedBird gracias a una «capacidad financiera ilimitada»

¿Gerry Cardinale superado por el fondo propietario del club nerazzurro?

Inter-Milan: siempre es un derbi. Además de disputarse el título de liga sobre el terreno de juego (a nueve jornadas del final de la Serie A, los nerazzurri lideran la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre los rossoneri, que han ganado ambos enfrentamientos directos en este campeonato), los dos clubes también compiten por crear un equipo en Milán que juegue en la NBA Europe a partir de 2027 o 2028, tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 

El Corriere della Sera escribe que Oaktree (propietaria del Inter) ha superado a RedBird, de Gerry Cardinale, plenipotenciario del Milan que ya ha iniciado conversaciones con la NBA y se ha reunido con Leo Dell'Orco, número uno de Armani, para ver qué margen de maniobra había.

  • «DISPONIBILIDAD FINANCIERA ILIMITADA»

    Oaktree ha estudiado detenidamente el proyecto propuesto por la NBA, el llamado «modelo de negocio», explorando vías viables junto con el propio Olimpia Milano, y parece que incluso lleva la delantera.

    El líder Howard Marks ha dado el visto bueno a los primeros pasos: la NBA, que está gestionando con gran atención esta colosal operación, valora la disponibilidad financiera ilimitada de Oaktree.

    Las conversaciones con J.P. Morgan, el mayor banco del mundo que supervisa a nivel financiero la llegada de la NBA a Europa, han tenido un resultado positivo.

    También las conversaciones entre Oaktree y la dirección del Olimpia Milano han sido constructivas: se rumorea que la impresión y la actitud de Oaktree han tenido una acogida favorable.

    Oaktree está muy interesada, pero aún tiene que ponerse manos a la obra: necesita unos días más, pero parece dispuesta a dar un primer «sí, hablemos de ello». Justo lo que quiere la NBA.

    Oaktree ha iniciado otras conversaciones, que no se limitan únicamente al Olimpia Milano.

    • Anuncios

  • LAS DUDAS

    La NBA Europe se está orientando hacia los grandes clubes de fútbol: además del Inter y el Milan, también la Roma, el Real Madrid (que habría respondido: «No, gracias»), el Barcelona, el PSG, el Newcastle, el Manchester City y el United.

    La perplejidad está relacionada con la cuota de entrada que impone la NBA: no es fija, no es igual para todos, pero la media es de 500 millones de dólares.

    Además, hay otras condiciones muy estrictas: la NBA ha fijado el 31 de marzo como fecha límite; antes de ese día hay que dar una respuesta de interés y de aceptación a su modelo.

    Hasta ahora, ningún equipo europeo de baloncesto habría aceptado las condiciones iniciales de NBA Europe. El Olimpia Milano forma parte de la Euroliga hasta 2036.

    La NBA cuenta con el apoyo de la FIBA (la federación internacional) y de la Federación Italiana de Baloncesto, dirigida por Gianni Petrucci: ambas instituciones están deseando dar un golpe a la Euroliga, pero no se descarta que la NBA y la Euroliga (ahora con intereses opuestos) puedan sentarse a la mesa y encontrar un punto de acuerdo.

    ¡Todas las ACTUALIZACIONES EN TIEMPO REAL! Únete al canal de WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí

Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
0