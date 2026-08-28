Getty Images Sport
Traducido por
Inter Miami nombra a Kily Gonzalez, excompañero de Lionel Messi en Argentina, como nuevo entrenador para sustituir a Guillermo Hoyos
Comienza una nueva era en el sur de Florida
El Inter Miami ha actuado con decisión para frenar su reciente bajón al nombrar al exextremo del Valencia y del Inter de Milán Kily Gonzalez como su nuevo entrenador. El club anunció la medida el jueves y confirmó que Gonzalez sucederá a Hoyos, que había estado al frente del equipo de forma permanente tras una exitosa etapa como interino. La decisión llega en un momento en el que las Garzas atraviesan problemas de forma y encadenan actualmente una racha de cinco partidos sin ganar.
El club emitió un comunicado oficial para aclarar el periodo de transición, señalando que el nuevo técnico todavía no está listo para ocupar su lugar en la banda. «Inter Miami CF anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Cristian Alberto "Kily" Gonzalez para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo del club», decía el comunicado. «Gonzalez asumirá oficialmente sus funciones una vez reciba los permisos de trabajo correspondientes. Guillermo Hoyos seguirá provisionalmente al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador y de su cuerpo técnico».
- AFP
Reencuentro con una compañera de equipo
Uno de los aspectos más atractivos del nombramiento es la relación ya existente entre Gonzalez y el capitán del club, Messi. Ambos fueron compañeros en la selección argentina en 2005 y compartieron el campo durante los clasificatorios para el Mundial contra Perú y Uruguay. Este tipo de familiaridad se ha convertido en un tema recurrente para la franquicia, ya que todos los entrenadores que han asumido el cargo durante la etapa del argentino en la MLS tenían una conexión previa con Messi.
Aunque la química personal es evidente, el técnico de 52 años llega con un historial en los banquillos que ha generado cierto escrutinio. Anteriormente dirigió a equipos de la máxima categoría argentina como Rosario Central, Union de Santa Fe y Platense, pero todavía no ha conquistado un gran título como entrenador. Su pedigrí como jugador, sin embargo, sigue fuera de toda duda, después de haber disfrutado de una brillante carrera en Europa con Zaragoza y Valencia en LaLiga antes de un sonado traspaso al gigante de la Serie A, el Inter de Milán.
- Imagn
El final del capítulo de Hoyos
Hoyos deja el cargo de entrenador tras una etapa que comenzó en circunstancias de transición. Originalmente director deportivo del club, asumió el puesto de técnico interino en abril para sustituir a Javier Mascherano. Su impacto inicial fue innegable, ya que firmó el arranque más exitoso de cualquier entrenador en la historia del club.
El club expresó su agradecimiento por sus servicios en el anuncio oficial y añadió: "Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente a Hoyos su compromiso y plena dedicación al club, demostrados por su disposición a asumir el cargo durante este periodo, que comenzó el pasado mes de abril". Aunque los resultados terminaron bajando, Hoyos desempeñó un papel vital para mantener al equipo competitivo en la Conferencia Este.
- Getty Images Sport
Buscando la fórmula ganadora
El momento del cambio sugiere que la cúpula de Inter Miami consideró que hacía falta una nueva perspectiva para evitar un desplome al final de la temporada. Las Garzas no conocen la victoria en liga desde el 25 de julio, una sequía que ha amenazado con echar por tierra su lucha por la MLS Cup. Ahora, el foco pasa a cómo González organizará una plantilla repleta de estrellas en la que figuran Luis Suárez y Messi.
Las expectativas siguen por las nubes en Fort Lauderdale, donde cualquier cosa que no sea ganar títulos se considera una decepción dada la inversión realizada en la plantilla. González afronta un desafío inmediato para implantar sus ideas tácticas mientras se intensifica la presión de la carrera por el playoff. Los aficionados estarán pendientes de si la conexión rosarina entre el nuevo entrenador y su jugador estrella puede aportar el impulso necesario para devolver a Miami a lo más alto de la clasificación.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias