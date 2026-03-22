Inter, Kolarov: «No hemos estado muy brillantes, pero lo del Atalanta ya es agua pasada. Esta noche es una gran oportunidad»

Un partido importante, para enviar un mensaje al resto de la liga (sobre todo al Milan y al Nápoles) y para volver a la senda de la victoria tras el empate en casa contra el Atalanta. El Inter quiere recuperar los tres puntos cuanto antes y se enfrentará a la Fiorentina en el Franchi para cumplir este objetivo.

Aleksandar Kolarov, entrenador del Inter para esta noche debido a la sanción de Cristian Chivu, fue el encargado de hablar y describir el partido antes del pitido inicial. En DAZN comentó así el encuentro: «Estoy bastante tranquilo, es cierto que es la primera vez que estoy solo, pero estoy bastante tranquilo. Tengo confianza tras ver al equipo esta semana, nos transmiten serenidad».