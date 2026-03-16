Inter-Atalanta: Gervasoni habría ascendido al árbitro Manganiello (suspendido junto con Chiffi): un 7 en la valoración

El penalti no pitado a favor del Inter por una falta de Scalvini sobre Frattesi en los últimos minutos del partido que terminó en empate 1-1 contra el Atalanta el sábado por la tarde en San Siro sigue dando que hablar dos días después del suceso.

El árbitro Gianluca Manganiello será sancionado con varios partidos de la Serie A, al igual que los que estaban en la sala VAR de Lissone: Gariglio y Chiffi.

Mientras tanto, el domingo Gariglio fue AVAR en el Como-Roma y Chiffi (árbitro internacional que suele actuar en el ámbito de la UEFA como VMO, Video Match Official) fue VAR en el Lazio-Milan.