87' - Nuevas protestas del Inter: Frattesi se adelanta a Scalvini, quien le golpea cuando ya había soltado el balón; Manganiello deja seguir el juego.

83' - Protestas del Inter por el gol del empate de Krstovic: Sulemana presiona a Dumfries, que cae dentro del área; Manganiello deja seguir el juego; el delantero de la Dea remata y Sommer no puede hacer nada ante el remate a puerta vacía del delantero macedonio. Furiosas protestas del Inter por el contacto entre Sulemana y Dumfries; Chivu es expulsado. Revisión del VAR, que confirma la decisión del árbitro.

27' - Gol válido de Pio Esposito: el Atalanta reclama un posible toque de mano de Dumfries en el momento en que el balón se detiene, pero el lateral holandés toca el balón con el pecho.