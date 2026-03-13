El Inter pierde a Alessandro Bastoni, el Atalanta recupera a Ederson, pero también hay novedades sobre Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori. Según informa Sky Sport, el centrocampista será convocado para el partido en San Siro, de cara al encuentro de liga previsto para mañana a las 15:00. El brasileño vuelve a estar disponible tras haberse perdido los últimos seis partidos: su última participación se remonta al partido de ida contra el Borussia Dortmund, tras lo cual una fatiga muscular le obligó a quedarse fuera en las semanas siguientes. Por su parte, el defensa azul no se recupera del golpe en la tibia que sufrió en el derbi en el choque con el rossonero Rabiot.