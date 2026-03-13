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Insigne: «El Nápoles me llamó cuando faltaban diez días para que cerrara el mercado, pero al final se decidieron por un jugador más preparado». ¿Qué pasó?

Los entresijos del mercado revelados por el ex capitán de la selección italiana

Lorenzo Insigne, extremo del Pescara, ha hablado en Sky Calcio Unplugged: «He echado mucho de menos nuestro fútbol; la pasión que hay en Italia es difícil de encontrar en otros lugares, y además rindo mejor bajo presión, algo que no había recuperado», ha dicho el campeón de Europa de 2020 con Italia. «En comparación con antes hay menos talento, pero veo a chicos que están destacando, como Vergara, del Nápoles. En este momento necesitamos jugadores preparados para volver por fin al Mundial; Gattuso elegirá bien, trabajé un año con él (en el Nápoles, nota del editor). Hay que saltar al campo y ponerle el corazón, como hicimos nosotros en la Eurocopa. Tengo mucha confianza en los play-offs». 

  • Bernardeschi

    «He visto el Bolonia-Roma; ha hecho un gran partido, pero no es la primera vez; lo conocemos y, si tiene la oportunidad de volver a la selección, será de gran ayuda gracias a su experiencia». 

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  • LAZIO Y NÁPOLES

    «Ellos tomaron otras decisiones; hablé con Sarri, pero no me lo tomé a mal; soy un profesional y lo acepto todo. El Nápoles se puso en contacto conmigo cuando faltaban entre 10 y 15 días para que cerrara el mercado; no os voy a contar lo que sentía en ese momento, pero al final se decantaron por un jugador más preparado. Pero conozco mis cualidades, le doy las gracias al Pescara, a Sebastiani y a Verratti; estoy centrado en el presente y en la permanencia, y luego ya veremos; quizá traiga aquí a Immobile, pero no es algo en lo que pensar ahora». 

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