«¡Innecesario y extraño!» - La FA, en el punto de mira por su decisión de ofrecer un nuevo contrato con Inglaterra a Thomas Tuchel apenas unos meses antes del Mundial

A pesar de que el alemán no tomó las riendas hasta principios de 2025, ya ha firmado un nuevo contrato hasta 2028, y ahora se espera que dirija al equipo en la próxima Eurocopa. Aunque la medida tenía por objeto disuadir el interés de grandes clubes como el Real Madrid y el Manchester United, Murphy cree que el momento elegido para el anuncio es un grave error.

En declaraciones a CasinoHawks, Murphy expresó su total desconcierto ante la decisión del organismo rector. «Creo que es innecesario que la FA tome una decisión así. Es algo extraño... Da la sensación de desesperación o de no tener un plan. ¿Y si el Mundial sale mal y ya nadie quiere a Tuchel en el puesto? De hecho, me gusta como entrenador, y no creo que vaya a fracasar estrepitosamente, creo que hará un buen Mundial. Pero no tienen por qué correr este riesgo», afirmó.