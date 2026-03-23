«Injusto»: Álvaro Arbeloa reacciona después de que el entrenador del Real Madrid dejara en el banquillo, en una decisión polémica, tanto a Jude Bellingham como a Kylian Mbappé en la victoria ante el Atlético

En declaraciones a los medios tras el pitido final, Arbeloa se mostró sincero sobre la dificultad de gestionar una plantilla repleta de talentos de talla mundial. «Ese es mi mayor objetivo como entrenador: ser injusto y sentirlo, porque los jugadores se merecen mucho más. Ese es mi objetivo: que todos sientan que cuentan con mi confianza, aunque para ello tenga que ser injusto», explicó Arbeloa.

En cuanto a la gestión específica de sus delanteros, añadió: «Cada día intento sacar al mejor once. Cuando tienes al mejor jugador del mundo... lo normal es seguir progresando. Kylian ha tenido unos minutos muy buenos y estoy seguro de que tendrá más minutos con su selección».