«¡Injusticia!»: Álvaro Arbeloa, enfadado, explica por qué cree que el árbitro expulsó a Eduardo Camavinga en la derrota del Real Madrid ante el Bayern en la Liga de Campeones

El entrenador del Madrid fue tajante: sugirió que el árbitro Slavko Vincic no sabía quiénes ya habían sido amonestados y que mostró la segunda amarilla solo tras la presión de los locales, lo que sentenció el partido en los últimos minutos.

Arbeloa criticó la expulsión y afirmó: «Nadie entiende cómo se puede echar a un jugador por una acción así... sentimos injusticia y enfado. Creo que el árbitro le mostró la tarjeta porque no se dio cuenta de que ya tenía una amarilla; tuvo que se los jugadores del Bayern quienes le recordaron que era la segunda. Sinceramente, ni siquiera era falta para amarilla. O el árbitro nunca jugó al fútbol, o es aún peor que no supiera que el jugador ya tenía una tarjeta».