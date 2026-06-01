Desde el principio, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha admitido que contrató a Tuchel para ganar el Mundial 2026. Aunque su contrato se ha ampliado hasta la Euro 2028, que se jugará en casa, la FA asume el riesgo de ser tildada de arrogante.

Su contrato inicial de 18 meses, que llegaba solo hasta la Copa, mostraba la obsesión inglesa por dar un paso más allá de lo logrado con Gareth Southgate y acabar con seis décadas de sequía.

Tras su nombramiento en octubre de 2024, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, afirmó: «Queríamos un equipo técnico que nos diera las mejores opciones de ganar un gran torneo, y creemos que lo lograrán. Thomas y su equipo están totalmente centrados en darnos las mejores posibilidades de ganar el Mundial de 2026».

En su primera rueda de prensa, el técnico repitió: «El objetivo es el más grande del fútbol mundial».

En febrero, tras la histórica clasificación, se le preguntó si Inglaterra podía ganar este verano y Tuchel respondió: «Sí, lo creemos. Sabemos que es difícil y otros países también lo creen, pero pensamos que podemos ser protagonistas y vamos a por ello».