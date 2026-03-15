Indignación contra los árbitros y el VAR también en Alemania: el Bayern de Múnich, furioso en Leverkusen; qué ocurrió y el reconocimiento del error por parte del árbitro

Se respira un ambiente de gran tensión en el Bayern de Múnich —a la espera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra elAtalanta— tras el partido de la Bundesliga disputado ayer en Leverkusen contra el Bayer.

En este gran partido se produjeron dos incidentes muy comentados que han generado numerosas polémicas en el entorno bávaro: el gol anulado a Harry Kane en el minuto 63 y la expulsión —por doble amarilla— impuesta a Luis Díaz en el 84 por una supuesta simulación.

El partido terminó 1-1 (con el Bayern de Múnich jugando 9 contra 11), pero las decisiones del árbitro Dingert han dado mucho que hablar y reflexionar.