Según informa la revista Kicker, el jugador de 19 años ha sorprendido al separarse de su representante de la agencia española Footfeel ISM. En el futuro, serán sus padres, Sabrina y Mohammed, quienes lo representarán.
¿Indicio de traspaso? Said El Mala, del Colonia, toma una medida sorprendente siguiendo el ejemplo de Florian Wirtz
El anterior asesor de El Mala, procedente de los alrededores de Colonia y que también se ocupaba de su hermano mayor Malek, fue visto por última vez a finales de febrero en las instalaciones del Chelsea FC. Los Blues están interesados en ficharlo para el verano. Además, según la revista Sport Bild, ojeadores del Newcastle United estuvieron presentes en el estadio durante el partido contra el BVB para ver al talentoso delantero.
Un cambio de asesor suele indicar un posible traspaso; los rumores sobre la salida de El Mala del Colonia en verano llevan tiempo circulando. Según se ha podido saber, el Brighton & Hove Albion ya fue rechazado en enero con una oferta de 30 millones de euros. Al parecer, los Seagulls quieren mejorar la oferta este mismo mes. Por su parte, el Chelsea y el Newcastle solo habrían tanteado el terreno.
Además, en los últimos tiempos ha habido especulaciones sobre el interés del BVB y del FC Bayern München por El Mala. Sin embargo, no se tiene constancia de ninguna oferta concreta por parte de los dos clubes de la Bundesliga.
¿Lluvia de dinero para Colonia? El Mala no tiene cláusula de rescisión.
El Mala decidirá ahora su futuro exclusivamente con su familia, siguiendo así el ejemplo de otras figuras destacadas. Entre otros, Florian Wirtz también recibe el asesoramiento de sus padres, siendo su padre Hans la persona de contacto principal, quien en verano negoció con Uli Hoeneß un posible traspaso al FC Bayern. Al final, como es sabido, la elección recayó en el FC Liverpool.
El contrato de El Mala tiene vigencia hasta 2030, después de que el verano pasado se prorrogara hasta esa fecha. No hay cláusula de rescisión, por lo que el Effzeh puede esperar una lluvia de dinero en caso de venta. Sin embargo, el descenso de la Bundesliga empeoraría drásticamente la posición negociadora.
El Mala es casi el seguro de vida de Colonia.
El Colonia, que lleva cinco partidos sin ganar, ha caído a los últimos puestos de la tabla. Tras 25 jornadas, solo suma 24 puntos, los mismos que el Mainz 05, decimoquinto clasificado, y el St. Pauli, en puestos de descenso. Por detrás se sitúan el VfL Wolfsburgo (20) y el ya descartado 1. FC Heidenheim (14).
Sin El Mala, la situación de los Geißböcke sería sin duda aún más delicada. Con ocho goles, el adolescente es el máximo goleador del Colonia, a pesar de que, para incomprensión de muchos aficionados, pero con el entendimiento de Julian Nagelsmann, a menudo solo sale desde el banquillo. A ello se suman cuatro asistencias. El seleccionador nacional incluso lo recompensó con una convocatoria para los partidos internacionales de noviembre. Sin embargo, no llegó a debutar y, tras el primer partido, volvió a la selección sub-21.
Said El Mala: Los datos de rendimiento de esta temporada
Juegos 27 Goles 8 Asistencias 4 Minutos jugados 1316