«Incomprensible»: una leyenda del club critica la inclusión de la estrella del BVB en la convocatoria de Julian Nagelsmann para la selección alemana

El delantero «ha jugado a un nivel excepcional en las últimas semanas y ha marcado la diferencia en el Borussia Dortmund. Me hubiera gustado que Maxi estuviera ahí», declaró la leyenda del club en Sky, y subrayó: «Para mí es incomprensible».

De hecho, Beier lleva varias semanas en un estado de forma impresionante. El jugador de 23 años ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias en los últimos doce partidos de la Bundesliga. También brilló como goleador en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo (2-0).

Así pues, el rendimiento de Beier en la presente temporada es más que notable, a pesar de sus altibajos en la primera vuelta. En 36 partidos oficiales en todas las competiciones, ha contribuido con 16 participaciones en goles (nueve goles y siete asistencias).