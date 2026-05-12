Sin embargo, ese mismo día el diario «Bild» informó de que el Salzburgo, de la Bundesliga austriaca, pedía más de 20 millones por Gadou. Según esas informaciones, el club buscaba 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en bonificaciones. El director deportivo Ole Book y Lars Ricken pusieron fin a la situación de forma contundente.

Según Bild, finalmente se pactó una indemnización de 19,5 millones de euros, más hasta 4,5 millones en variables.

El jugador ya se despidió de la afición del Salzburgo: «Me voy con recuerdos imborrables y momentos inolvidables gracias a las personas maravillosas que conocí. Agradezco a entrenadores, personal, compañeros y todos los que, directa o indirectamente, formaron parte de mi etapa aquí», publicó en Instagram.

El central francés, de 1,95 m, llegó en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain y esta temporada ha jugado 33 partidos con el Salzburgo, incluidos varios en la Europa League.

En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre por la retirada de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck.