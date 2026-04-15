En el minuto nueve, el polémico delantero del Real Madrid entró con excesiva fuerza sobre Kimmich y, tras un pase, lo derribó de forma clara.
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Incluso Vincent Kompany estaba furioso: Vinicius Junior vuelve a causar problemas contra el FC Bayern
Kimmich reclamó un tiro libre al árbitro Slavko Vincic, pero este dejó seguir el juego, lo que, al parecer, volvió a servir de pretexto a Vinicius para volver a enfrentarse a Kimmich. El brasileño le dio primero una ligera patada en el tobillo al jugador del Bayern, que yacía en el suelo, y luego lo empujó de nuevo al suelo.
El técnico Vincent Kompany protestó airado desde la banda; y eso es mucho decir. Tras la ida, el belga había defendido a Vinicius: «Creo que Vini debe seguir siendo como es», declaró en Madrid hace ocho días.
Vincic lo amonestó verbalmente, pero no mostró la segunda amarilla que lo habría dejado fuera de una posible semifinal.
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Vinicius Junior contra Kimmich: un duelo con historia
El Allianz Arena, lleno y caliente, respondió a la clemencia de Vincic y al comportamiento de Vinicius con una fuerte silbatina; el jugador de 25 años fue abucheado cada vez que tocó el balón.
Además, entre Kimmich y el brasileño, siempre provocador, hay antecedentes que se remontan al partido de vuelta de las semifinales de 2024. En aquella ocasión, Vinicius Junior —conocido por sus protestas ruidosas, gesticulantes y sus simulaciones— no se limitó, como en la ida de 2026, a buscar penaltis o faltas, sino que provocó a Kimmich con un gesto antideportivo inusual.
En los últimos minutos, y con el Bayern ya clasificado, Vinicius le tendió la mano a Kimmich y le pidió el balón, pero lo dejó caer. Kimmich se lo devolvió de inmediato para evitar que siguiera perdiendo tiempo, y Vinicius lo alejó de nuevo.
Finalmente, el Real Madrid avanzó a la final gracias a un doblete de Joselu (88' y 90'+1), venció al Borussia Dortmund y conquistó su 15.º y último título de la Liga de Campeones. Esta vez, sin embargo, la fortuna sonrió al Bayern.
Vincic expulsa a Camavinga; Vinicius aplaude con sarcasmo.
En el minuto 9, Vincic había sido indulgente con Vinicius; sin embargo, en el 86’, expulsó a Eduardo Camavinga por perder tiempo. Camavinga, ya amonestado, controló el balón para frenar la reanudación del Bayern; el árbitro, aparentemente sin recordar la primera amarilla, le mostró ambas tarjetas seguidas.
Los blancos se enfurecieron y se quedaron atónitos. Vinicius aplaudió con sarcasmo sin recibir sanción. Con un hombre más, el Bayern golpeó tres minutos después: un disparo desviado de Luis Díaz significó el 3-3. Michael Olise marcó el 4-3 en el descuento.
Así, el Madrid y Vinicius se despidieron de la Champions, mientras el Bayern avanzó a semifinales para medirse con el París Saint-Germain.