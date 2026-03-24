¡Incluso su propia ciudad ha demandado al club tradicional! La que posiblemente sea la montaña rusa más espectacular del fútbol alemán

Es probable que los ingresos adicionales por venta de entradas le hayan venido muy bien al Türkgücü. Sin embargo, parece que el club no se ha tomado muy en serio el pago de las facturas. En octubre, el Süddeutsche Zeitung informó de que el Ayuntamiento de Múnich había presentado una demanda contra el Türkgücü. El motivo son unas deudas que, según se afirma, ascienden a unos 112 000 euros, en su mayor parte por el alquiler del estadio impagado de la temporada 2022/23 de la Liga Regional. El Türkgücü presentó un recurso y el litigio sigue en curso. Este viernes, el Tribunal Regional de Múnich I dictará sentencia.

Mientras tanto, las deudas con la Federación Deportiva del Estado de Baviera (BLSV) ya han tenido consecuencias inmediatas a lo largo de esta temporada. Como el Türkgücü pagó las cuotas de afiliación con retraso, los jugadores ya no tenían seguro de accidentes y, por lo tanto, no pudieron jugar durante un tiempo. Un partido de liga programado para mediados de octubre contra el FC Pipinsried fue cancelado y se contabilizó como una derrota por 0-2 sin jugar.

Al parecer, también existen otras deudas con la mutua de accidentes laborales y con la Federación Bávara de Fútbol (BFV). Además, desde hace varios años se publican regularmente informes sobre salarios de jugadores pendientes de pago. En 2024, la FIFA impuso una prohibición de fichajes porque, al parecer, el Türkgücü solo pagó una parte de la indemnización acordada por el fichaje de Törles Knöll, procedente del club croata Slaven Belupo, en 2021. Unas semanas más tarde, los clubes llegaron a un acuerdo y se levantó la prohibición.