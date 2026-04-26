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Christian Guinin

Traducido por

Incluso podría darle al FC Bayern de Múnich un récord muy especial en la Bundesliga: la afición de Vincent Kompany por la innovación pasa factura por primera vez

Bundesliga
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Bayern Múnich
Mainz 05 vs Bayern Múnich
B. Ndiaye
N. Jackson

Gracias a una actuación excepcional, el Bayern Múnich remontó un 0-3 al descanso y venció 4-3 al Mainz 05 en la jornada 31 de la Bundesliga. El experimento de Kompany con los jóvenes falló por primera vez, y un equipo dado por perdido no se rindió.

Antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain del martes, el técnico del FC Bayern, Vincent Kompany, realizó varias pruebas ante el Mainz 05: debutó a un joven de 18 años en el once y, finalmente, recurrió a su banquillo de lujo.

Conclusiones tras la victoria del Bayern contra el Mainz.

  • La victoria del Bayern sobre el Mainz: Kompany falla por primera vez con «Jugend forscht»

    El sábado no bastó para batir el récord. Para igualar la marca del FC Schalke 04 de la temporada 1980/81, habría sido necesario que debutara el joven Bastian Assomo contra el Mainz. En aquella campaña, once jugadores sub-20 debutaron en la máxima categoría con el Schalke; en el club más laureado de Alemania, la cifra sigue en diez.

    Quedan tres jornadas —ante Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia— para igualar o incluso batir la marca. De todos los entrenadores del Bayern de los últimos 20 años, Kompany es, con diferencia, el más dispuesto a alinear jóvenes con potencial y darles la oportunidad de demostrar su valía entre los profesionales.

    El sábado, por ejemplo, el técnico belga alineó de titular al centrocampista Bara Sapoko. El senegalés de 18 años ya había debutado hace dos semanas ante el FC St. Pauli (5-0) y había sumado algunos minutos frente al VfB Stuttgart, antes de ser titular en Maguncia.

    Se lo ha «ganado», subrayó Kompany, quien aclaró que jugar con los profesionales no es un «regalo». «Hoy es una tarea complicada. Hay que tener esa madurez para estar en un partido así. Para Sapoko es una gran prueba, pero también para los demás chicos. En algún momento hay que pasar por eso. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para darles una oportunidad».

    Su debut se veía venir, pues en el Bayern valoran mucho al joven de 18 años y, según se comenta, Kompany es un gran admirador suyo. A sus compañeros tampoco les costó ver sus cualidades. «Se ha visto que tiene un talento brutal y que es un buen chico. Está muy agradecido. Hoy lo ha hecho de maravilla», comentó Leon Goretzka tras el partido en St. Pauli.

    Contra el Mainz 05 mostró destellos de ese «talento», pero en líneas generales vivió una tarde desafortunada. Junto a Aleksandar Pavlovic, el joven de 18 años sufrió la presión alta y el marcaje intenso del centro del campo del Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri y Kaishu Sano. En los contraataques del FSV, Sapoko se vio desbordado. No sorprende, pues, que apareciera en dos de los goles encajados: en el 0-2 perdió el balón en la salida de juego y no llegó al duelo posterior, y en el 0-3 un simple recorte de Amiri en el área lo dejó fuera de lugar.

    Un único encuentro ante un rival en forma no permite juzgar su futuro. Sin embargo, Kompany falló por primera vez con su apuesta de “jóvenes prometedores”: solo tras la salida de Sapoko, en el 77’, el Bayern encontró claridad, estructura y, con dos tantos en los últimos minutos, mayor efectividad.

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    La victoria del Bayern sobre el Mainz: quien no marca, vive más.

    En las últimas semanas se ha notado cierta tranquilidad en torno a Nicolás Jackson. Aunque el Bayern ha sufrido en ataque por las lesiones de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof y Harry Kane, el colombiano ha pasado desapercibido en la cobertura mediática.

    Sin embargo, habría motivos para hablar más de él, pues el jugador de 24 años encadena buenas actuaciones. En la ya decidida Bundesliga, marcó dos goles y dio una asistencia en los 180 minutos contra St. Pauli y Stuttgart.

    En Múnich, pese a pasar desapercibido en la primera parte, abrió la goleada con un gran remate y combinó bien con Olise, Kane y Musiala.

    La idea de que es uno de los mayores «fracasos del Bayern» recientes no se ajusta a la realidad. Con 10 goles y 4 asistencias en 29 partidos, sus números son sólidos: un gol cada 115 minutos o una participación en gol cada 82. Desde su papel de revulsivo, destaca.

    Además, la calidad de sus goles ha crecido: ya no solo anotan cuando el Bayern gana por varios tantos, sino en momentos clave. Contra el Mainz inició la remontada y, una semana antes, frente al VfB, marcó el 2-1 en un momento de incertidumbre.

    Por eso extraña que muchos medios den por hecha su salida en verano. La cláusula de compra de 65 millones no se activará, pues Jackson no llegará a las 40 titularidades requeridas. Tampoco se ejercerá la opción de compra, como confirmó el director deportivo Max Eberl en ZDF-Sportstudio.

    Su regreso al Chelsea tampoco se vislumbra, así que ¿por qué no negociar ya una indemnización menor? Sobre todo porque Kompany es uno de sus mayores defensores.

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    La victoria del Bayern sobre el Mainz: el eje ofensivo está en racha.

    Con la lesión de Serge Gnabry, la delantera del Bayern Múnich casi se define sola para la Champions y la Copa de Alemania. Harry Kane es fijo en la punta, mientras que Luis Díaz y Michael Olise dominan las bandas. En la mediapunta, antes de Gnabry, todo indica que jugará Jamal Musiala.

    El jugador de 23 años, recuperado de la fractura de peroné sufrida en el Mundial de Clubes el verano pasado, gana ritmo y se acerca a su mejor nivel. Para el Bayern, la situación llega en el mejor momento posible, pues las alternativas son limitadas: además de Gnabry, Lennart Karl y Tom Bischof siguen lesionados, por lo que solo quedan como recambios consolidados Nicolas Jackson y Raphael Guerreiro.

    Por eso es aún más importante que la interacción sobre el campo funcione a la perfección. Así ocurrió ante el Mainz: tras el descanso salieron Olise, Kane y Musiala, se asociaron con rapidez, superaron a los rivales con pases de dos toques, fintas y desmarques, y voltearon el 0-3 inicial hasta un 4-3 final.

    Para el duelo contra el PSG podría ser el ensayo perfecto. Aunque el equipo francés no se parece al Mainz, las jugadas del trío bávaro seguro darán que pensar a los parisinos.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Martes, 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    Bayern Múnich contra París Saint-Germain

    Liga de Campeones

Liga de Campeones
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