Raphael Assibey-Mensah, del histórico club de Turingia Rot-Weiß Erfurt, ha revelado que su cuenta privada de Instagram sufrió un ataque informático.
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«Incluso mi madre me ha llamado»: hackean la cuenta de Instagram de un futbolista profesional y lo chantajean
Todo empezó con una publicación que sorprendió a sus seguidores. En ella, el joven leipzigués presumió de enormes ganancias por comerciar criptomonedas.
Como prueba, adjuntaba una supuesta captura de pantalla de su cuenta de ahorros. Pero todo era falso.
Mientras los aficionados aún se preguntaban por la repentina riqueza de su delantero, Assibey-Mensah ya había perdido hacía tiempo el control sobre su identidad digital. El futbolista no se dio cuenta del alcance del incidente hasta que su entorno privado reaccionó.
Víctima de un ciberataque: «Hasta mi madre me ha llamado».
«Hasta mi madre me llamó pensando que me dedicaba al comercio de divisas», explica el delantero. Pero pronto descubrió la realidad: «Me estafaron».
El hacker lo había bloqueado por completo. Durante un tiempo, Assibey-Mensah solo pudo ver cómo manipulaban su perfil.
«No volví a entrar hasta más tarde, pero ya tenía restricciones», explica. Gracias a su atención y a su red, los contenidos dudosos se desenmascararon rápido como falsos. «Muchos me llamaron y escribieron, pero yo no hago ese tipo de negocios», aclara.
Assibey-Mensah consiguió el número de teléfono del agresor.
El secuestro de la cuenta no fue el final. Los responsables, tras apoderarse de ella, intentaron extorsionar al jugador del RWE. Subestimaron su determinación.
Gracias a la autenticación multifactorial, Assibey-Mensah recuperó su cuenta y obtuvo un dato clave: el número de teléfono del presunto autor. Al contactarlo, el hacker exigió un pago, pero se encontró con la firme negativa del futbolista.
«Ahora sé quién está detrás. Contacté con él por teléfono; pedía dinero», explicó. «Cuando vi el número durante la recuperación, llamé. Quería dinero, pero me negué de inmediato. Más tarde le volví a preguntar si todavía quería dinero, y me reí de él», dijo Assibey-Mensah.