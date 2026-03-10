¡Incluso Max Eberl se quedó sorprendido! El Atalanta de Bérgamo causa gran asombro contra el FC Bayern

Sin embargo, el «experimento» con la defensa de cuatro, que Palladino ya había puesto en práctica el fin de semana contra el Udinese (2-2), fracasó estrepitosamente esa noche. El campeón alemán desmontó al séptimo clasificado de la Serie A en la primera parte, siguiendo todas las reglas del arte y en tan solo 13 minutos.

Josip Stanisic abrió el marcador tras una brillante jugada a balón parado. Joshua Kimmich vio a Serge Gnabry, que se había desmarcado, y solo tuvo que pasarle el balón a Stanisic (12'). A continuación, Michael Olise marcó con un disparo lejano al segundo palo (22'), antes de asistir a Gnabry, que se había desmarcado, solo tres minutos después (25').

«No ha funcionado en absoluto», afirmó Benedikt Höwedes como experto en Amazon Prime, pero también señaló que el Bayern había encontrado tácticamente el antídoto ideal contra el agresivo uno contra uno que el Atalanta había planeado en todo el campo. Esto se debió al posicionamiento casi independiente de los jugadores del Bayern.

Así, Jonathan Tah apareció en la primera parte en la banda izquierda, o Dayot Upamecano remató sin presión tras una jugada individual de 30 metros, porque sus compañeros alejaron a los rivales con carreras profundas. Según Höwedes, Gnabry se mereció especialmente «un sobresaliente con estrella» en la primera parte.