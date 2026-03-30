Incluso con Lionel Messi, las esperanzas de Argentina de revalidar el título mundial parecen escasas

Messi marcó siete goles en los siete partidos de Argentina, incluidos dos en la emocionante final contra Francia, y dio tres asistencias memorables, lo que le valió merecidamente el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Fue el talismán indiscutible de la Albiceleste y un auténtico capitán en todos los sentidos de la palabra.

Sin embargo, sería un gran error calificar a la selección argentina de 2022 como un equipo de un solo hombre. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se dieron a conocer ante el mundo, y este último fue nombrado Mejor Jugador Joven del Torneo, mientras que Nicolás Otamendi volvió a demostrar su valía como líder de una temible zaga, y Emiliano Martínez se convirtió en el héroe de la tanda de penaltis.

Incluso aquellos que tuvieron un torneo estadísticamente discreto, como Ángel Di María y Lautaro Martínez, lo dieron absolutamente todo por la camiseta y realizaron contribuciones vitales. Tras la sorprendente derrota inicial ante Arabia Saudí, el nivel colectivo se elevó al máximo y nunca bajó. Ninguna otra nación pudo igualar el espíritu de equipo de Argentina.

Por desgracia, el panorama actual es mucho menos halagüeño. El equipo de Lionel Scaloni carece por completo de la arrogancia de los campeones de cara a la defensa del título en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Su preparación ha sido casi caótica, con Messi cargando una vez más con todo el peso de las expectativas. Estar a la altura, a sus 37 años, será una tarea muy difícil, pero ese es solo uno de los muchos problemas a los que se enfrenta Argentina a menos de dos meses del inicio del torneo...