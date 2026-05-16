¡Importante victoria a domicilio! El Energie Cottbus sigue los pasos del Osnabrück hacia la 2.ª división; el Rot-Weiss Essen se coloca tercero en la fase de ascenso

El Energie descendió por última vez de la 2.ª división en 2014 y, entre 2016-2018 y 2019-2024, el Cottbus jugó en la Regionalliga, cuarta categoría.

En Ratisbona, Jannis Boziaris (28’) puso al Cottbus en la senda del ascenso con un espectacular disparo lejano en la primera parte. En el descuento, el portero Marius Funk detuvo un penalti a Florian Dietz, del Ratisbona. Antes, el VfL Osnabrück ya había asegurado su regreso a Segunda.