Ciro Immobile ha hablado en Sky Calcio Unplugged. El exdelantero del Bolonia, ahora en el Paris FC, ha hablado de su nueva aventura y ha contado muchas anécdotas relacionadas con su pasado. Estas son sus palabras.
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Immobile: «Inzaghi es el mejor entrenador que he tenido; en una cosa es mejor que nadie. Si hubiera estado bien, habría estado en esta selección italiana»
LAZIO
«Después de ocho años y tantos títulos, me hubiera gustado despedirme de otra manera. El equipo siempre necesita a la afición, que cuando está en el estadio es todo un espectáculo y te da un empujón extra, así que espero que vuelva a acercarse al equipo lo antes posible. Por mi parte, me hubiera gustado terminar mi carrera en la Lazio para despedirme de los aficionados como es debido».
NACIONAL
«Yo alinearía a Pio, tengo debilidad por él, y a Moise, porque marcar un gol te da confianza y la continuidad es importante. ¿El vestuario? Conociendo a Gigio, Barella y Bastoni, ya se han quitado de encima la presión del primer partido, tienen la mente más despejada y saben que tienen las mismas posibilidades de ir al Mundial que Bosnia. Si los chicos no acusan tanto la presión, no hay partido; he visto jugar al equipo. El peso de la camiseta de la selección, sin embargo, hay que sacudírselo de encima. ¿Un líder? Apuesto por los jugadores del Inter, por Gigio, ya que la experiencia cuenta mucho. Un Ciro Immobile en otras circunstancias habría encajado bien. A principios de año, Gattuso vino a Bolonia y me dijo que tenía las mismas posibilidades de ser convocado».
EN PARÍS
«Necesitaba este gol; he conseguido marcar en todas las ligas y, por fin, he marcado este año, que ha sido complicado tras la lesión en Roma. Se trata de una experiencia importante en un club que, al fin y al cabo, es joven. Cuando llegué, esperaban a alguien presuntuoso, pero, a pesar de mi trayectoria, les ha impresionado mi dedicación en los entrenamientos. ¿Diferencias con la Serie A? He leído una estadística sobre la velocidad de transmisión del balón y Italia va por detrás respecto a otras ligas. Antes había muchas más ocasiones y mucho depende de los delanteros. Mi forma de jugar me ha llevado a resultados increíbles; no se puede pretender, por ejemplo, que juegue de la misma manera que Pio. Crecí con el mito de Inzaghi, Vieri, Gilardino, gente que, cuando no marcaba, se tiraba de los pelos de los nervios. Ahora, la característica del delantero centro está cambiando. Yo siempre estoy de acuerdo con lo que decía mi padre: «quien marca, siempre tiene razón».
PESCARA
«Cuando Insigne se fue al Pescara, me reuní con Verratti, pero el Pescara nunca me llamó para ficharme. ¿Me habría ido si no hubiera firmado por el Paris FC? Es el lugar perfecto para empezar la carrera de entrenador. Cuando me retire, no dejaré el fútbol; me gustaría seguir en el mundo del fútbol y aportar mi granito de arena para hacer algo bonito. Me gustaría entrenar. ¿El mejor entrenador que he tenido? Inzaghi, con él gané mucho. Me gustaría robarle su capacidad para gestionar el grupo. En eso es mejor que nadie y creo que es realmente la clave en este oficio y, tras haber estado en muchos sitios, he encontrado confirmaciones al respecto».