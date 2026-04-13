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«¡Imaginaos ganar dos veces al Arsenal en pocas semanas!». Pep Guardiola lanza un desafío a las estrellas del Manchester City antes de la «final» de la Premier League contra los Gunners
El City recorta distancias
El City aprovechó uno de sus dos partidos pendientes para arrollar al Chelsea en la segunda parte y presionar al líder, ahora a seis puntos. Aún tiene un encuentro más por jugar. Este repunte llega cuando sus rivales han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, y la lucha por el título de la Premier League se intensifica.
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La mentalidad por encima de la táctica
Guardiola atribuyó el reciente éxito de su equipo a una ventaja psicológica más que a ajustes tácticos y elogió a la dirección del club por fomentar una cultura ganadora. Además, cree que la frescura de la plantilla, favorecida por la ausencia de compromisos europeos, ha permitido una preparación más centrada en los entrenamientos.
Al destacar la mentalidad del plantel y la relevancia del próximo encuentro, el técnico del City afirmó: «La segunda parte fue extraordinaria porque teníamos la mentalidad adecuada. No fue cuestión de táctica. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y los jugadores demostraron una buena mentalidad para ganar aquí, lo cual nunca es fácil. El pasado fue algo único, pero estamos creciendo. Ahora que estamos fuera de la Champions League, tenemos semanas largas. Estamos más frescos y, en los entrenamientos, todos saben lo que deben hacer».
Añadió: «Ya veremos qué pasa. El partido contra el Arsenal es una final, pero no creáis que el de Brentford la semana que viene será fácil. Pueden pasar muchas cosas. Ayer les dije a los jugadores que se relajen».
Una lucha por el título extraordinaria
El técnico del City recordó a su plantilla la enorme dificultad del reto que afronta y elogió al Arsenal como el mejor equipo de Europa esta temporada. Aunque el City venció a los Gunners en Wembley el 22 de marzo para ganar la Carabao Cup, Guardiola advierte contra la complacencia: solo ha perdido uno de sus últimos 43 partidos en las diez últimas jornadas de Liga.
Con la idea de respetar al rival y aprovechar la oportunidad de vencerlo dos veces, añadió: «Han sido el mejor equipo de Inglaterra y de Europa hasta ahora. Ganar al Arsenal una vez es muy difícil; hacerlo dos veces en pocas semanas parece imposible. Debemos descansar. A nuestros aficionados les pido respeto por el Arsenal, es un equipo extraordinario. Que nos apoyen desde el primer minuto; los jugadores lo darán todo.
La mentalidad del grupo y la jerarquía de los jugadores son la clave. Ganar mucho hoy es muy difícil, pero la semana que viene tendremos otra oportunidad».
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La recta final por el título
El partido contra los Gunners el 19 de abril inicia una recta final intensa, donde se pondrá a prueba la regularidad del City. Tras ese duelo, los de Guardiola viajarán a Burnley y, en mayo, recibirán a Everton, Brentford, Bournemouth y Crystal Palace. Con un 74 % de victorias en sus últimos 10 partidos de las últimas temporadas, el City aspira a mantener la racha hasta el cierre contra el Aston Villa el 24 de mayo.