«¡Imaginaos ganar dos veces al Arsenal en pocas semanas!». Pep Guardiola lanza un desafío a las estrellas del Manchester City antes de la «final» de la Premier League contra los Gunners

Guardiola atribuyó el reciente éxito de su equipo a una ventaja psicológica más que a ajustes tácticos y elogió a la dirección del club por fomentar una cultura ganadora. Además, cree que la frescura de la plantilla, favorecida por la ausencia de compromisos europeos, ha permitido una preparación más centrada en los entrenamientos.

Al destacar la mentalidad del plantel y la relevancia del próximo encuentro, el técnico del City afirmó: «La segunda parte fue extraordinaria porque teníamos la mentalidad adecuada. No fue cuestión de táctica. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y los jugadores demostraron una buena mentalidad para ganar aquí, lo cual nunca es fácil. El pasado fue algo único, pero estamos creciendo. Ahora que estamos fuera de la Champions League, tenemos semanas largas. Estamos más frescos y, en los entrenamientos, todos saben lo que deben hacer».

Añadió: «Ya veremos qué pasa. El partido contra el Arsenal es una final, pero no creáis que el de Brentford la semana que viene será fácil. Pueden pasar muchas cosas. Ayer les dije a los jugadores que se relajen».