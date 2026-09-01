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Todo sobre apuestas en GOAL
Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Igualar el récord británico para fichar a Enzo Fernandez es ridículo para el Manchester City, y además deja al Chelsea corto de efectivos en el centro del campo: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Manchester City
Enzo Fernández
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
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K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
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M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
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Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo ocupa un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 volvió a demostrar que fue excepcionalmente movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios hasta el último día del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos acaban saliendo bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el jugador, se quedan pensando qué podría haber pasado si hubieran tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL se ha asegurado así de que sepas quién salió mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores fueran presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, calificamos cada fichaje cerrado a medida que se producía, permitiéndote seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 de septiembre: Enzo Fernández (del Chelsea al Manchester City, 125 millones de libras)

    Para el Chelsea: Una de cal y otra de arena. En un mundo ideal, el Chelsea habría podido convencer a uno de sus mejores jugadores para que siguiera en Stamford Bridge, pero el reencuentro con el exentrenador blue Enzo Maresca en el Manchester City era inevitable una vez que el Real Madrid dejó brutalmente claro que no quería al díscolo argentino en el Bernabéu. A partir de ese momento, el objetivo principal de Clearlake era conseguir que su rival de la Premier League igualara su precio de salida de 125 millones de libras, y, para su enorme mérito, lo lograron. Lo que el Chelsea no consiguió, sin embargo, fue incorporar a otro centrocampista en el último día de mercado, con un Mónaco que, de forma bastante poco profesional, faltó a su palabra de permitir que Lamine Camara se marchara al oeste de Londres a última hora. Evidentemente, el senegalés no habría sido un recambio puesto por puesto de Fernandez, pero sí habría sido una excelente incorporación para el centro del campo de Xabi Alonso, que de repente parece algo escaso de calidad. Así que, aunque la salida de Enzo confirma el estatus del Chelsea como uno de los grandes vendedores del fútbol, el colapso del fichaje de Camara ha restado algo de brillo a una cifra que iguala el récord británico. Nota: B

    Para el City: Maresca por fin tiene a su hombre. Fernandez es un personaje muy cuestionable, y en el Benfica quedaron asqueados por la manera en la que forzó su salida del Estadio da Luz hace tres años y medio, mientras que es poco probable que una carta de despedida «emotiva» a los aficionados del Chelsea le libre de una recepción hostil cuando regrese a Stamford Bridge como jugador del City más adelante esta temporada. A Maresca, sin embargo, no le importará. Quería a Fernandez en el Etihad a cualquier precio y estará increíblemente agradecido a sus nuevos empleadores por haberlo hecho realidad por fin justo antes de que se cerrara de golpe el mercado de fichajes de verano. La cifra es obviamente ridícula, pero sin duda tiene más sentido que pagar 116 millones de libras por Elliot Anderson, ya que el campeón del mundo tiene dentro de sí lo necesario para convertirse en el nuevo Ilkay Gundogan del City, un centrocampista polivalente con tendencia a marcar goles importantes en partidos importantes. Nota: B+

    Para Fernandez: Alivio. Con el Mónaco cancelando el movimiento de Camara al oeste de Londres, el Chelsea podría haber hecho fácilmente lo mismo bloqueando el traspaso de Fernandez al City. Por suerte para el jugador de 25 años, los blues cumplieron su palabra, otorgándole así a Fernandez más respeto del que él les ha mostrado a ellos durante los últimos seis meses. Si un traslado a Mánchester va a satisfacer de verdad a un hombre que expresó públicamente su deseo de vivir en Madrid es algo que ahora mismo nadie puede saber, pero está claro que disfrutará volviendo a trabajar con Maresca. Aun así, teniendo en cuenta la manera en la que Fernandez ha dejado Lisboa y Londres durante los últimos tres años, no nos sorprendería en absoluto verle buscar otro cambio de aires si las cosas no salen según lo previsto en el City. Nota: B

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 de septiembre: Mykhailo Mudryk (del Chelsea al Tottenham, cesión)

    Para el Chelsea: Una salida de la que los Blues estarán encantados de pasar página. Incluso antes de la sanción por dopaje que provocó su suspensión en noviembre de 2024, Mudryk ya se había consolidado como uno de los fracasos más caros en materia de fichajes de la era Clearlake Capital en Stamford Bridge. Fichado por una cantidad inicial de 61 millones de libras en enero de 2023, el internacional ucraniano solo logró 10 goles en más de 70 apariciones con el Chelsea antes de su larga sanción, y nunca dio la sensación de encajar del todo en la Premier League pese a su ritmo eléctrico y su estilo ágil. Por supuesto, existe la posibilidad de que Mudryk se encuentre de vuelta en el oeste de Londres el próximo verano si el Tottenham decide no hacer permanente su fichaje, pero el Chelsea simplemente estará feliz de no tener que pensar en Mudryk durante los próximos nueve meses. Nota: B-

    Para los Spurs: Un final desconcertante para un mercado que acaparó titulares. El fracaso del Tottenham a la hora de fichar a Iliman Ndiaye les llevó a cambiar de objetivo e ir a por Mudryk durante las últimas horas del mercado, y no hay duda de que han conseguido a un delantero talentoso para lo que queda de temporada. Sin embargo, está por ver cuánto podrá aportar realmente Mudryk a la causa de los Spurs mientras intentan darle la vuelta a su mal inicio de curso. Conviene recordar que el jugador de 25 años no disputa un partido oficial desde hace casi dos años, no rinde con regularidad desde hace tres años y medio y se incorpora a una línea ofensiva que ya cuenta con otros recién llegados como Savinho y Omar Marmoush, además de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y Mathys Tel como opciones en banda. Si a eso se añade la bastante ridícula opción de 75 millones de libras para hacer permanente el fichaje de Mudryk, esto resulta verdaderamente difícil de entender por parte de los gurús del mercado del Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Una oportunidad que debió pensar que quizá nunca llegaría. El recorte de la sanción inicial de cuatro años de Mudryk le ha brindado una oportunidad para relanzar su carrera, y que tenga la posibilidad de hacerlo no solo en la Premier League, sino también en un miembro del 'Big Six', debe de estar más allá de sus sueños más locos. Los aficionados de los Spurs piden a gritos un héroe que los saque de su lío actual, y el entrenador Roberto De Zerbi sabe cómo sacar lo mejor de Mudryk tras haberlo dirigido anteriormente en el Shakhtar Donetsk. Dado su historial, es probable que esta sea la última oportunidad de Mudryk para ganarse una carrera en la élite, y perfectamente podría acabar calentando banquillo durante gran parte de la temporada, pero tener siquiera la posibilidad de reconstruirse en un escenario así ya es una bendición en sí misma. Nota: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 de septiembre: Iliman Ndiaye (del Everton al Manchester City, 65 millones de libras)

    Para el Everton: Un auténtico golpe tan tarde en el mercado. Si el Everton quiere dar un paso adelante y volver a clasificarse para Europa, entonces necesita retener a jugadores como Ndiaye. En cambio, el hombre que marcó el primer gol oficial en el Hill Dickinson Stadium, así como el último gol del Everton en Goodison Park, se marcha justo cuando entra en sus mejores años. El futbolista de 26 años aportaba a los Toffees un factor diferencial en ataque que será difícil de reemplazar, incluso si Jack Grealish, como se espera, se mueve en la dirección opuesta y regresa a Merseyside desde el City. Teniendo en cuenta parte del dinero que se ha movido este verano, un paquete de 65 millones de libras también parece sorprendentemente bajo para un jugador al que aún le quedaban tres años de contrato, y es poco probable que genere mucha confianza en un comité de fichajes que ha sido criticado durante todo el mercado. Nota: D

    Para el City: Ciertamente no es el fichaje más llamativo del verano, pero sí uno que parece bastante sensato dadas las carencias que había que cubrir en la plantilla de Enzo Maresca. Las salidas de Savinho y Omar Marmoush dejaron al City algo corto en ataque y, después de que no lograra hacerse con Cody Gakpo desde el Liverpool, volver a por Ndiaye tras haber mostrado interés anteriormente este verano es una decisión sólida. El internacional senegalés es una garantía en la Premier League y no le falta confianza, lo que debería permitirle dar también el salto cuando se trate de rendir en la Champions League. Es poco probable que Ndiaye tenga mucho valor de reventa, así que el precio podría resultar algo elevado si no juega a su potencial, pero dado lo bien que ha vendido el City en los últimos meses, puede permitirse este desembolso con poco riesgo asociado. Nota: B+

    Para Ndiaye: ¡Vaya forma de esquivar una bala! Cuando el mercado de fichajes entró en sus últimas 36 horas, todo apuntaba a que Ndiaye se uniría al Tottenham después de que el Everton acordara una operación con el club del norte de Londres. Sin embargo, en lugar de caer en el lío que es el Spurs en estos momentos, pone rumbo al Etihad Stadium, donde podrá pelear por títulos y jugar junto a algunos de los mejores talentos ofensivos del fútbol mundial. Es discutible si tendrá tantos minutos en el City como podría haber tenido en el Tottenham, ya que competirá con Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden y Rayan Cherki por un puesto en el once de Maresca. Sin embargo, con cuatro competiciones por disputar, Ndiaye debería entrar en las rotaciones con la suficiente frecuencia como para que este movimiento merezca la pena para su desarrollo. Nota: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 de septiembre: Gabriel Jesus (del Arsenal al Barcelona, 15 millones de euros)

    Para el Arsenal: Este acuerdo no parece gran cosa sobre el papel si se tiene en cuenta que el Arsenal pagó 45 millones de libras para fichar a Jesus procedente del Manchester City hace cuatro años. Sin embargo, sacar casi 10 millones de libras de entrada es mucho mejor que perderlo gratis el próximo verano. Cuesta entender por qué el Barcelona decidió lanzarse a por Jesus a última hora, teniendo en cuenta su edad y su historial físico, y el Arsenal tuvo que aceptar encantado. El jugador de 29 años había quedado claramente por detrás de Kai Havertz y Viktor Gyokeres en los planes ofensivos de Mikel Arteta, pero aun así le costaba al club, según se informa, 265.000 libras a la semana en salario. Ahora que ese sueldo desaparece, el Arsenal tiene más margen para intentar fichar a otro delantero antes del cierre de mercado, aunque ahora parece poco probable que el elegido para entrar sea Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. Es un ligero golpe perder la versatilidad de Jesus, pero hace mucho tiempo que dejó de ser considerado un jugador clave para el Arsenal. Las lesiones le han impedido alcanzar todo su potencial y a la mayoría de aficionados del Arsenal su salida les dejará bastante indiferentes. Además, enviarlo al extranjero en lugar de a un rival de la Premier League también es un extra. Nota: A

    Para el Barça: Fichar por solo 15 millones de euros a un cinco veces campeón de la Premier League es una operación de bajo riesgo para el campeón de España. Jesus tiene la flexibilidad suficiente para jugar en cualquier posición del frente de ataque de Hansi Flick y al técnico del Barcelona le encantará todo el trabajo que aporta sin balón. Sin embargo, Jesus es una alternativa poco ilusionante al gran objetivo prioritario del club, Alvarez. La calidad del internacional brasileño nunca ha estado en duda, pero su cuerpo lleva años fallándole. No se puede confiar en Jesus para ser titular en varios partidos cada semana, y mucho menos para terminarlos. Tampoco se acerca ni de lejos al nivel goleador de Robert Lewandowski, con solo 10 goles en 58 apariciones en la Premier League en las tres últimas temporadas. Flick seguirá necesitando rotar con frecuencia a jugadores como Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon en la posición de 9 porque Jesus no es lo bastante resistente ni lo bastante letal para ser la referencia. Esto da la sensación de ser un movimiento desesperado y poco meditado, y sería una sorpresa que Jesus acabara demostrando ser una incorporación de ganga para las filas del Barça. Nota: D

    Para Jesus: El Barça le ha dado a Jesus un contrato de dos años con opción a uno más, y debe de sentirse como el hombre con más suerte del mundo. El canterano del Palmeiras hace tiempo que dejó atrás su mejor versión, como demuestra el hecho de que ni siquiera estuviera cerca de ganarse un sitio en la selección de Brasil para el Mundial de 2026, y había sido un actor secundario en el Arsenal desde 2024. Jesus no se ha ganado esta oportunidad, pero eso no le importará. Existe la posibilidad de que le salga bien, porque LaLiga no es tan exigente físicamente como la Premier League, encaja en el perfil típico de un delantero centro de Flick y cuenta con su compatriota Raphinha para ayudarle a adaptarse rápido. Va a participar mucho más a menudo en el Camp Nou de lo que lo hizo en el Emirates, lo que le permitirá recuperar la confianza y, potencialmente, su toque de cara a gol. Además, no tiene una gran cifra de traspaso pesando sobre él, así que debería poder jugar con libertad y con una sonrisa en la cara en un equipo que practica un fútbol atractivo. Barcelona y Paris Saint-Germain son probablemente los únicos dos clubes que están ahora mismo por delante del Arsenal en Europa, y Jesus creerá que por fin puede añadir a su currículum una medalla de campeón de la Champions League en Catalunya. Lo único que tiene que hacer es mantenerse en forma. Nota: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha hecho un trabajo brillante al sacar de Liverpool una cifra de nueve dígitos. Luis Enrique también se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no será un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente, ya que el jugador de 23 años ya no está en escena. Barcola quería un papel más importante que el PSG simplemente no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también situará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión de manual. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha dado 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a estar entrando y saliendo constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad fulgurante y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Barcola aportará sin duda más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no hay forma de saber si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. La afición y los analistas caerán enseguida sobre Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a las burlas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para soportar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse con facilidad que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra en esa categoría en este momento, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que decida partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en un aspirante al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros (incluido Vitinha), pero liderar un impulso ganador del Liverpool sí podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo para rendir desde el primer momento y ponga de su parte, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al superestrellato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (del Palmeiras al Manchester City, 34 millones de libras)

    Para el Palmeiras: Tras rechazar la oferta inicial de 21 millones de libras del City, el Palmeiras ha hecho muy bien en sacar 13 millones de libras más al club de la Premier League por un canterano que no era una superestrella irreemplazable. El gigante brasileño obtiene un beneficio neto por el jugador de 22 años en una operación que encaja con su modelo de desarrollar futbolistas de la casa antes de venderlos por una cantidad importante cuando ya se han asentado en el primer equipo. Allan es otra gran historia de éxito para el club, después de las recientes ventas de Estevao al Chelsea y de Endrick al Real Madrid. Mientras tanto, desde un punto de vista puramente futbolístico, Allan no va a dejar un vacío enorme en el equipo. Su flexibilidad táctica y su impresionante capacidad de trabajo le convirtieron en uno de los favoritos del entrenador Abel Ferreira, pero sus cifras en el último tercio fueron decepcionantes. El Palmeiras es actualmente líder de la clasificación de la Serie A brasileña y no habría hecho caja con Allan si no se sintiera confiado de poder seguir adelante y conquistar títulos sin él en la parte final de su campaña de 2026. Nota: A

    Para el Man City: Ceder a las exigencias del Palmeiras sobre la cantidad final por Allan demuestra lo desesperado que está el City ahora mismo. Enzo Maresca solo cuenta con Jeremy Doku y Antoine Semenyo para las bandas, con Savinho y Omar Marmoush ya incorporados al Tottenham, mientras que también se espera que Jack Grealish salga antes de que cierre el mercado de verano. Allan le da al nuevo técnico del City una opción más, con la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas y como carrilero si es necesario. Como jugador de desmarques constantes y con una energía que nunca parece agotarse, Maresca podrá confiar en Allan para dar al City una presencia física extra. Sin embargo, es poco probable que vaya a marcar una gran diferencia en el último tercio. De hecho, Allan solo suma cuatro goles y dos asistencias en la Serie A esta temporada, y necesitará mejorar su toma de decisiones y su ejecución para convertirse en un nombre de referencia en el City. No hay duda de que el potencial está ahí; con el juego de pies y la velocidad para volver locos a los defensas y la capacidad de timing para cortar jugadas a voluntad, Allan debería ser una incorporación útil en ambas áreas para Maresca. Los aficionados simplemente deben moderar sus expectativas con un jugador al que todavía le quedan bastantes aspectos por pulir. Nota: B-

    Para Allan: Un movimiento ilusionante que da al joven la plataforma para seguir creciendo y ganarse un puesto en la selección absoluta de Brasil. Allan tendrá ahora la oportunidad de ponerse a prueba en la élite de la Premier League y la Champions League, lo que supone una recompensa merecida por la dedicación y la profesionalidad que ha mostrado en el Palmeiras. Las exigencias estructuradas y basadas en la posesión de Maresca también deberían venirle como anillo al dedo a Allan. El técnico italiano apuesta por hombres de banda capaces de intercambiar posiciones con fluidez y de meterse por dentro hacia el centro del campo durante la fase de construcción. Allan tiene la capacidad técnica para hacer exactamente eso, y sus cualidades en la presión tras pérdida son perfectas para el sistema de línea adelantada de Maresca. Eso sí, tendrá que pelear por cada segundo de juego dada la profundidad de la plantilla del City. Pasar de ser un titular garantizado a asumir un papel secundario traerá frustración de forma natural, y la intensidad del fútbol de la Premier League podría suponer un choque cultural. Allan tiene que agachar la cabeza y aprovechar al máximo cada oportunidad que reciba, o de lo contrario ese precio de 34 libras empezará a pesar. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es un gran trabajo del Villa. Nunca iba a haber un mejor momento para hacer caja y, como más o menos admitió Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto, Nicolas Jackson, no estará a la altura, pero habría sido mucho peor mantener a un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste de que se haya llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también fuera, al Villa realmente le habría venido bien no perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que marcó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte esas mismas cualidades decisivas de forma constante. La cifra es fantástica, pero esta saga seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que aseguran que el club busca rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins tiene más que ofrecer en ataque, dado que llega después de una temporada de 21 goles en un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede estar seguro de que Watkins es capaz de liderar la delantera hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse inmediatamente en candidato a la Bota de Oro junto a jugadores como Cristiano Ronaldo y el ex del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League arrebatándoselo al Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal afronte con confianza la conquista de su primera AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo internacional en activo con Inglaterra y tiene la velocidad y la inteligencia para causar un impacto enorme. Es un golpe increíble para el Al-Hilal que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer pronto. Nota: A+

    Para Watkins: Una auténtica vergüenza. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal y, según se informó, era un objetivo a largo plazo del Manchester United. Este verano hubo suficiente interés de la Premier League por Watkins como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce después de que, según se informó, acordara los términos personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que poner rumbo a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria más abultada, y el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob dijo a Radio WM que pasará a ganar «un mínimo de 20 millones de libras al año», con un salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador más veterano, con poco más que ofrecer, pero ese no es el caso. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. Además, según se informó, cobraba 130.000 libras semanales en el Villa, más que suficiente para vivir con comodidad financiera. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición y debería avergonzarse por la forma en que ha acorralado al Villa. Se debería vetar a Watkins de las convocatorias de Inglaterra después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados sigan perdiendo la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martinez (del Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martinez se convirtió en una necesidad después de que el Villa comprara a Zion Suzuki al Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado un papel secundario detrás de Suzuki, y eso podría haber causado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa hubiera mantenido a un Martinez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue cuestionado tras el frustrado cambio al Manchester United del año pasado, y otro intento de salida fallido seguramente habría hecho que su nivel de motivación tocara fondo. Enviarlo al Chelsea en su lugar también es una victoria para el Villa; como octava operación entre los clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una personalidad enorme y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa sacara a Martinez de su masa salarial. Aceptar una pérdida significativa respecto a su inversión inicial de 20 millones de libras en el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martinez se ha vuelto un poco más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que es una mejora enorme respecto a Robert Sanchez. El español había sido una gran debilidad para el Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a la pelea por los títulos más importantes si hubiera seguido siendo el número 1. Martinez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder natural con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Fichar al dos veces ganador del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un auténtico golpe para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino potencialmente de presionar al Arsenal en la lucha por el título, ahora parecen mucho mayores. Es un jugador de grandes partidos que no tendrá problemas para manejar la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge, y además será un mentor ideal para el guardameta suplente Mike Penders. El once inicial de Xabi Alonso tiene ahora muy buena pinta. Nota: A+

    Para Martinez: Este es el salto adelante que el héroe de Argentina llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la ausencia actual de fútbol de Champions League en el Chelsea. El ciclo de Martinez en el Villa estaba obviamente terminado, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada después de perder a tantos otros jugadores clave. En marcado contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martinez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también iba detrás del jugador de 33 años, pero Martinez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martinez, no en último lugar porque se adapta idealmente al sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo sacando el balón desde atrás, al contrario que Sanchez, y debería sobresalir como portero-líbero protegiendo la línea adelantada del Chelsea. Sin duda, Martinez sentirá que puede cumplir todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea y, quién sabe, puede que eso incluso le lleve a ampliar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurarse un beneficio tan grande por un jugador al que ficharon inicialmente por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es una jugada maestra de los Blues. Resistirse a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras ahora fuera de las cuentas del club de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma durante su cesión al Bayern de Múnich la pasada campaña. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta iba en el mejor interés del Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejezca mal. Además, están reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y no dejaría en buen lugar a los Blues que Unai Emery lograra de repente sacar todo el potencial de Jackson. El Chelsea siempre podrá decir, eso sí, que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por todas partes en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson, sencillamente, no vale para el Villa una cifra récord para el club. Es un rematador tremendamente errático y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que sustituye, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 apariciones ligueras con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí mantiene una buena relación con Emery después de haber trabajado con el técnico español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse lateralmente y generar superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, por lo que Jackson no quedará aislado. Cuesta verlo convertirse en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería responder a medida que aumente su participación en juego abierto. No es, eso sí, un fichaje que vaya a ilusionar de verdad otra vez a la afición del Villa, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error que el Villa no buscara más refuerzos ofensivos antes del cierre de mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de inconsistencia y oportunidades limitadas en el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber encontrado un papel protagonista bajo las órdenes de un entrenador que anteriormente sacó lo mejor de él. Emery entiende perfectamente las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y será más valorado desde el principio de lo que lo fue jamás en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea intimidante y no se le concederá paciencia alguna debido a su desorbitado precio. Si Jackson no empieza con buen pie, los problemas colectivos del Villa continuarán y el equipo de captación será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían pesarle: mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le acompañó en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa le ofrece un entorno más estable y fútbol de Champions League, lo que brinda a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía esperar en esta etapa de su carrera, pero el delantero senegalés debe demostrar ahora que ha aprendido de sus errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cedido)

    Para el Manchester City: Una operación un tanto extraña para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada procedente del Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Competir con la máquina de hacer goles Erling Haaland por un puesto en punta es una tarea poco envidiable para cualquier delantero, y probablemente el City considere que Marmoush no aprovechó del todo las oportunidades que le dio Pep Guardiola. Su única temporada completa estuvo lastrada por sus minutos inevitablemente limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con la selección de Egipto para la Copa de África. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial y, con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad de sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush en propiedad el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplazan los Citizens, porque quien llegue tendrá que conformarse con esperar en el banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de decisiones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni de lejos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, y los Spurs siguen lanzando dinero a sus problemas después de coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al club del norte de Londres por una cantidad que acabará siendo desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham esperará que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado marcados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, con minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de marcar goles cuando sea la referencia principal en punta, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y que podría ayudar al club del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, probablemente Marmoush sienta que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa acabó desarrollándose como muchos habrían esperado, dado que tenía el importante obstáculo de Haaland bloqueando su camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se le puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería tener garantizado un puesto como titular en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que al club tanto le ha faltado desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para gastar una gran cantidad por él en primer lugar, pero necesitará empezar con fuerza para evitar caer en desgracia ante el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo, ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de dinero inmediata podría ayudarle a hacer más negocios antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de venta futura incluida en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, mientras que Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también están siendo fuertemente vinculados con posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no encajaba en su sistema, y el Chelsea ha actuado con frialdad para darle salida en lugar de dejar que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap terminó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025, Pedro, y no tenía sentido retenerlo un año más. Nota: B+

    Para el Forest: Superar el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no da muy buena imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest quedará en evidencia públicamente y su margen futuro respecto al PSR podría verse muy afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma física y de rendimiento durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire por donde se mire. Aun así, el Forest sí necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, estuvieron faltos de eficacia en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar una energía de la que el equipo anda muy necesitado. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a alta velocidad. También es un buen finalizador con ambas piernas, y tendrá hambre de reivindicarse después de una etapa tan frustrante en el Chelsea. Oliver Glasner obviamente cree en el potencial de Delap; de lo contrario, esta operación nunca se habría cerrado. La única duda es si podrá soportar la inmensa presión que tendrá sobre sus hombros desde el minuto uno en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino hacia la absoluta de Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que tiró del Ipswich durante su campaña 2024-25 en la Premier League sigue estando ahí en algún lugar, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero llegará directamente para asumir el papel principal en el Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. El Forest de Glasner está configurado para practicar un fútbol directo y de alta intensidad que hace daño al rival en las transiciones, un contexto para el que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a placer; la cuestión es si sabrá convertir las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap tiene suerte de haber caído de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar los 50 millones de libras que pagó al Porto por Gonzalez en enero de 2025 tiene bastante mérito, teniendo en cuenta el poco impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca terminó de asentarse en un rol definido en Mánchester, y el dinero de su venta debería ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes del final del plazo, el City se quedará muy corto de opciones en la medular. Gonzalez es el cuarto centrocampista del primer equipo que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo cuenta en la sala de máquinas con los fichajes de verano Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera una pieza clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de ofrecer cobertura y nunca dio menos del 100 por cien. Puede ser fácilmente una venta de la que el City se arrepienta pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus elevadísimos precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez amortigua el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para el también recién llegado Sean Steur, que sigue estando muy verde a sus 18 años. Puede ejercer como organizador por delante de la defensa en el sistema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase vertical y a su impresionante tasa de recuperaciones en campo rival, la mejor de Europa la pasada temporada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos disputados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años puede demostrar ser un fichaje inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que puedan esperar que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de contención que de creación y, por tanto, no ofrece ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a aspirar al top 6, pero sí debería ayudar mucho a evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al máximo nivel, en líneas generales este es un movimiento positivo para Gonzalez. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como un miembro clave del equipo. Si logra devolver al Newcastle a los puestos altos de la tabla, la cotización de Gonzalez se disparará y pasará a ser visto como un jugador especialista, y no solo como una opción de rotación solvente. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, naturalmente, traerá consigo mucha frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un reto intimidante, nada facilitado por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no se le dará mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al considerable aumento de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro pago descomunal. Bouaddi aún tenía solo 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no tardó en empezar a hablarse de él como su jugador de cantera más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su partido del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en unos 70 millones de libras. Ya había sacado muchísimo dinero por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que en la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a grandes talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El relevo de Rodri. Nunca hubo realmente muchas dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial 2026. Así que el doble desafío al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a la altura. Hay que decir que ha logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una buena cifra por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, sigue siendo muchísimo pedirle a un jugador de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío que deja uno de los mejores ‘6’ que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo más prometedor del mundo en estos momentos, y al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi. Que pueda solucionar de inmediato todos los problemas, ya evidentes, del City a las órdenes de Enzo Maresca, es otra cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi tiene fama de ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, algo que explica en parte por qué cambió su elección internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Sus actuaciones sorprendentemente maduras en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no va a tener demasiado margen de error dado el precio de su traspaso. Pero desde luego parece tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para soportar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle algo de presión para rendir desde el primer momento. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El Brighton pudo sorprender al pagar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos, ya que obtiene un beneficio enorme apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha bajado desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al United, en una campaña un tanto irregular y con dos caras, mientras su entrenador Fabian Hurzeler creía que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba seguramente no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo un buen negocio para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo con inconsistencia. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras joyas jóvenes, a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cantidad en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento en el futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará una operación a precio reducido en un verano en el que las cifras se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía le faltaba pulirse un poco, con los mejores años de Baleba claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la presencia física y el empuje desde el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para adaptarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en pretemporada. Pero si puede cumplir con su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que tener paciencia, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un movimiento de ensueño para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton tenía claro que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un desconocido relativo de 19 años, y, al margen del tropiezo de la pasada temporada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, da la sensación de que está llamado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde llevaban tiempo buscando un mediocentro defensivo físico. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de romper ataques rivales y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para adaptarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia del fútbol! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord para el club con un jugador que no pasó de prometer mucho y ofrecer poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, en una etapa que se saldó con un gran total de solo dos goles en la Premier League. El City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para hacerse con su hombre, solo un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado pagando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero todavía queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir este ingreso descomunal y además siguen contando en sus filas con jugadores como el muy prometedor Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron ampollas, este acuerdo hará que la reacción llegue hasta el techo. El Tottenham ha mostrado durante todo el verano su disposición a gastar a lo grande, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club coqueteó con el descenso. Sin embargo, gastar 85 millones de libras en Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que quizá hayan perdido el norte en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Hay que hacerse preguntas serias sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cifra apenas 12 meses y una temporada anodina después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho termine rindiendo y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora tendrá que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no existiría, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene capacidad para acabar triunfando si se le convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder con el célebre técnico intervencionista Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro de los llamados ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de ese precio astronómico. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera al más alto nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Recordemos que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender en cierto modo por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su rifirrafe por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imperativo reemplazarlo, porque incluso teniendo en cuenta la mejora continua de Trey Nyoni, el Liverpool ya estaba de forma preocupante falto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue, de hecho, una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y probablemente el CEO del Inter considere que Jones representa una operación bastante buena. Recordemos que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en la élite, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo a un nivel lo bastante bueno como para abrirse paso en la selección de Inglaterra. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que es impresionante por su capacidad para resistir la presión y además se deja el alma por el equipo. Así que, aunque Jones evidentemente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede defender que es un jugador técnicamente superior, lo que hace pensar que tiene muchas opciones de triunfar en Milán tanto como lo ha hecho el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había frenado su progresión, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y enseguida quedó claro que tampoco con Andoni Iraola iba a tener los minutos que ansiaba tan desesperadamente en su posición preferida del centro del campo. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y una mudanza a Milán podría ser justo lo que necesitaba Jones. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verlo brillar en la Serie A, que, con todos sus méritos, está indudablemente uno o dos niveles por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Aston Villa: El Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, a sus 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en una fase de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una línea defensiva bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, mientras existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una decisión desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informa, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su línea defensiva tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para sobrevivir sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir en ese flanco si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Está claro que este es un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un sustituto de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera, en busca de más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una auténtica pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencia para el invierno, una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados lo bastante aptos para volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finalizadores”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñe Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Todo un logro! El City ha conseguido de algún modo obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva en sus primeros pasos en la Premier League, con un gol y una asistencia en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el exentrenador Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que pudiera tener de darle la vuelta a la situación, ya que el jugador de 28 años fue vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en buena medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese nivel de rendimiento doméstico mientras además afronta una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto al debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los títulos más importantes del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista técnicamente dotado y con llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un auténtico temor. Da la sensación de que el City tiene asegurado un bajón sin Rodri, que era el latido del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1% de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9% cuando no estuvo. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en múltiples encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. Es poco menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era clarísimo favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará acusado el golpe tras ver cómo su principal objetivo ficha por su máximo rival en su lugar, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en vez del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del fútbol actual y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Desde luego, a los rivales les resultará mucho más difícil partir al Barça en fase de transición con Rodri barriendo todo a su paso. El jugador de 30 años debería poder adaptarse al instante, además, dado que la plantilla del Barça está repleta de sus compañeros de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Este es también un movimiento que podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de La Liga debería ayudar a su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se esperará que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City en los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21 de la pasada temporada en todas las competiciones, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya estaba falto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era una cifra ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato expiraba el próximo verano, y habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado debido a una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres fue nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una gran victoria para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, algo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón de Europa consecutivo. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un recambio natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a su inteligencia de movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, lo cual es comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra ganar tres Champions League seguidas en la era moderna, mientras que el Barça no conquista la competición desde 2015, cuando era precisamente el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que vivía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin emergerá como hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no realzará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso quizá arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado perder alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es una mala operación se mire por donde se mire. Sí, lo ha mantenido alejado de sus rivales de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cantidad mayor. Sin embargo, sí parece el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero claramente quería salir, y las opciones del Tottenham de acometer una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va al frente y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Probablemente ejercerá como principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabajará para tapar las grietas que provocaron que encajara demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas dotes de liderazgo vitales. No solo es una combinación perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, acercarlo a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que haya logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es además una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como una responsabilidad por su estilo físico inflexible, pero precisamente por eso lo ha fichado el Atlético. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parezca estar otra vez en línea ascendente con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League con Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápido. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría campaña 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla que alcanzó dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo de consideración. Sin embargo, como reconoció en la práctica Cruyff, el Ajax simplemente no está en condiciones de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su posesión más preciada. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a cubrir el vacío dejado por Godts, que, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años desde el Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero si ahora mismo tiene la suficiente calidad en ataque para volver a meterse en la Champions League el próximo año es algo que queda muy abierto al debate. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descartado en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido hábilmente a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubrirá el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería aportar un recambio de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo como titular en el equipo plagado de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que a Godts no le queda otra que beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar en la élite absoluta. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha gastado de más, sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas de enorme solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizándose in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluyendo variables. Realmente se puede sostener que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a comienzos del verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, tienen bien cubierta la posición de lateral tras fichar gratis a Andy Robertson, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados pensarán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo un hombre clave como Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de incorporar un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido, igual de capacitado para incorporarse al ataque que para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para cubrir el evidente vacío en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con la cifra de la operación. Se ha informado de que el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al cerrar la llegada del jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no era un jugador querido por Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor y más grande, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque terminó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado mucho durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo calificó como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, después de haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse antes de lo que será una nueva y apasionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado tanto como les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado el importe de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante tras rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, no es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la pasada temporada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba sin duda reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera y tiene que llenar unos zapatos muy grandes, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores en su posición del planeta. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la pasada temporada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá de mentor para el joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el salto a La Liga después de que el ahora técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la pasada temporada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barca, eso liberará espacio para que el campeón de La Liga pueda inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barca hace tiempo que no depende de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barca ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barca ya parecía corta en varias posiciones del campo. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para paliar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar plenamente la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que, sobre el papel, tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al máximo nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará enormemente motivado para demostrar que sus detractores estaban equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a pedir un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la entregada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante y aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un defensa central que nunca ha terminado de alcanzar el nivel más alto desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio puro por un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción fiable a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. El Chelsea, eso sí, ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenía a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio puro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición al retener a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes como resultado de su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría venirle bien. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de haber sido mareado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues lleva tiempo intentando sacar tajada con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y fue cedido al Palace, donde impresionó, para ser repescado solo cinco meses después por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a bajar en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la pasada temporada, y el hecho de que genere beneficio puro obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó un gol en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League el curso pasado con nueve goles, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo tiró de sus compañeros en los momentos más complicados. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un recambio para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento por dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes se adaptará de inmediato, dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría suceder en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo sobre sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los equipos de élite de Europa. Está en pleno auge, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como líder, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el nivel de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suma su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, uno al que no afectará lo más mínimo el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Dar salida a Mastantuono cedido es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de unos problemas de adaptación similares para la joya brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano con aún menos confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. En el otro lado de la moneda, el Real Madrid puede que siga sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven todavía más abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a las filas de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro visto el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles difícilmente justificó toda la expectación a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente todavía tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con margen y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un contratiempo en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital de España todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión de James Trafford por parte del City y de Pep Guardiola. Repatriado desde el Burnley el pasado verano tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro lugar, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero, apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar sin contemplaciones las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que finalmente pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que no pasó de ser el portero de las copas con Guardiola la temporada pasada. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del cotizado agente libre Harry Wilson y del prometedor defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una demarcación que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa como poco más que suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa cantidad en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una verdadera oportunidad de consolidarse a largo plazo como número 1 en la Premier League, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre la necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League y, si consigue impulsar al Leeds en la tabla y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la plantilla del Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus cualidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la pasada temporada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, al Leipzig le puede costar volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ningún desconocido a la hora de hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como detector de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de hacerse con tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de regresar hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando verde, pero ha mostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar a equipos como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales ni siquiera sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo magnífico para el club alemán, firmando 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió de forma admirable en el mayor escenario posible mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años ya se había convertido en objetivo de un buen número de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera él imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la temporada 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no fue ninguna sorpresa que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mal que bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún trofeo, y arremetió públicamente contra Slot y la directiva del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva desapareció y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su vieja norma de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, de unas £400.000 semanales según las informaciones publicadas, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto en la historia de la Super Lig turca. Sus mejores años están claramente detrás de Salah a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Super Lig en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, sobre la base de la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la temporada pasada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y protagonizar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse a sí mismo por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a poner fin a su brillante carrera de forma apagada. Todo indica que ningún otro gran club de Europa mostró interés en el exjugador de la Roma, lo cual es demoledor teniendo en cuenta su condición de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de una bajada de nivel enorme. El movimiento no hace nada por engrandecer su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de luchar por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, incluso facilitando su salida al rescindir su contrato. El internacional inglés fue, no obstante, una parte importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un hueco importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy bien valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para sustituir al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto representa un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar a algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus dotes de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todas las cualidades que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo en falta todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que al jugador de 36 años no lo han fichado por su rendimiento sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. No obstante, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia sólida, y su temperamento y experiencia podrían resultar inestimables en esas situaciones al límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Aun así, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo después del partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta fase de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a abrir una nueva era fuera de él, mientras los Blues buscan renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante dada su falta de experiencia al máximo nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo de la tercera de carácter permanente, y el Estrasburgo lamentará la salida del argentino. Barco participó en seis goles en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran profundidad, y sin balón cubría cada rincón del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su campaña de eclosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su tenso choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero se adapta de forma ideal al sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven ofrecerá a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia aliviará sin duda el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el apartado físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el técnico ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le será muy útil a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado en ese puesto. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años le ha surgido una oportunidad tan improbable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de garantías, especialmente con el joven y cotizado delantero griego Stefanos Tzimas todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiese surgido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud después de otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso de sobra pese a encontrarse en el ocaso de su carrera. Tampoco llegaría para completar la plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor temporada goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 apariciones ligueras contra el Chelsea, con la primera para el Sunderland allá por 2010 y la más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que a los Blues aún les queda trabajo en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tiene en nómina. Fichar a Welbeck es, evidentemente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo tengan un efecto duradero. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un entrenador venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una última oportunidad de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien mostró una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque siguiera teniendo contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará satisfecho de que no vaya a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dados sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, aunque llegue como agente libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para que firme un contrato de dos años valorado, según los informes, en unas 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del panorama actual, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios del verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más pausado en Italia supondrá un menor desgaste físico para un futbolista cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones reemplaza a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto como un golpe de efecto, ya que, según los informes, se impuso a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para conocer una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por los grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante en Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más lento de la Serie A, y a estas alturas de su trayectoria debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de la eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace gastó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, por lo que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un plazo tan corto, una nueva muestra de que su modelo de negocio vuelve a funcionar. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensor dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al máximo nivel. Puede que en el club crean que podrían haber sacado más, dado lo inflado del mercado, pero el dinero seguirá siendo muy útil de cara a cuadrar las cuentas después de que el Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una remodelación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han insinuado más de lo que han terminado ofreciendo, y sus futuros son inciertos como consecuencia. En consecuencia, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que suenan, lo que probablemente supondría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el césped muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yéndose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años tremendos para Lacroix, que ha conquistado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el futbolista de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ después de una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest lamentará la marcha de Anderson, dado que desempeñó un papel tan decisivo tanto en la clasificación del equipo para la Europa League como en su posterior camino hasta las semifinales la pasada temporada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras la cifra real (el Forest sostiene que es la segunda), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante en los despachos será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado un gran negocio ante el City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba igualmente un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca en el papel de mediocentro. Anderson, sin embargo, da el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que la pasada temporada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cantidad de nueve cifras por Anderson si todavía representara a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado tan rápido de encima a Garnacho este verano, un jugador que muy fácilmente podría haber sido difícil de colocar dado su olvidable única temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace algo más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho ausentarse de los entrenamientos de pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. De momento no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de los Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el gran impulsor de la ofensiva por el jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una alarmante falta de la chispa y el desparpajo que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El jugador de banda no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad importante. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por lo tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho seguramente estará decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene facilidad para sacar lo mejor de jugadores que anteriormente no han rendido al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once titular del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara de nuevo la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también será sin duda consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, fue apartado por Emery y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Düsseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, y el Arsenal terminó igualando la tasación del extremo por parte de los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles y asistencias combinados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parezca un precio razonable en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya aprendido de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Los Gunners quizá tengan que ser pacientes para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero de entrada debería ser, como mínimo, una útil opción de rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de cesiones iniciales en el FC Twente y el Düsseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero las señales apuntan a que tiene la capacidad para triunfar. Según los informes, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha tenido bastantes lesiones y que ha sido irregular a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso que llega en el momento perfecto. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que podía por fin desarrollar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un avance increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que, teniendo en cuenta el precio, no estará sometido a una presión enorme. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En definitiva, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers hubiera fichado por el Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de impedir que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace apenas dos años y medio por una cantidad inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que es una barbaridad de dinero y ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados en estos momentos, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más cotizados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 apariciones con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en un traslado al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de que obviamente realizara un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron papeles aún más decisivos en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado constante de inestabilidad, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores en el Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo motivo de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada por todo lo alto al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que aún le quedaban dos años de contrato, perderle por solo 35 millones de libras es realmente difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara sin opciones económicas en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que reafirmó su clase en el Mundial. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que todavía podía llegarle. Hace tiempo que se viene señalando a Tielemans como candidato para fichar por uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y eso habría estado bien. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está indudablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un gran movimiento para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de mostrar su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar progresando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con una participación regular a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa significa que probablemente la operación era demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando su pretemporada arranque el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, aún tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja al Chelsea en busca de "regular first-team football". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con otros refuerzos que probablemente llegarán en medio de la renovación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma inherente más minutos, dado que su club, pronto ya exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos sorprendiendo al Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le recordó después brutalmente al Newcastle cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más miserias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también se despilfarrará. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sean señales de desesperación o muestras de ambición está abierto al debate. Tal vez sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. De momento, eso sí, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto cómo su club dejaba atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se presuponía que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para marcharse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad alguna de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio lógicamente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento termine saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otro movimiento muy astuto del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el club blanco había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensa de banda derecha que probablemente resulta más efectivo en ataque que atrás, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de garantías durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una tarifa enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto los Hammers bajaron que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta sorprendente, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a encontrarse en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente denostada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra prueba más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Spurs se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un talentoso jugador de 21 años. Puede actuar en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Spurs, como ya hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Spurs, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, por poner las cifras en contexto, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni de lejos a la altura de su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes de este deporte: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha terminado en el Spurs, el equipo que acabó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierta medida un movimiento lateral. Sin embargo, los londinenses del norte deberían ser mucho más fuertes la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo permanecerá realmente el italiano en el Spurs, dado que ninguna de las dos partes es famosa por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial antes de ponerle precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha conseguido ganar títulos de forma constante en los Países Bajos a pesar de tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque en una Marruecos muy impresionante. Ahora, ha completado el clásico fichaje de "ensueño" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, sus mejores años aún están por delante, ahora mismo está en una nube y cree, de forma comprensible, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, nombrado Mejor Defensor de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería estar bien preparado para las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, existe la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por hacer a los 21 años, con solo una buena temporada en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras por semana, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien pudo haberle convencido la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula por un jugador de rotación que no fue titular en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordarlo, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga desempeñando un papel secundario respecto a un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que, desde luego, los mejores equipos del mundo no hacían cola este verano para fichar a Ramos, y mucho menos por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia andan ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, no obstante, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, especialmente porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser el protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero futuro, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. Sin embargo, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner realmente bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán ese dinero en un sustituto con gran potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, en su radar de forma destacada en lo que sería un traspaso separado tras su impresionante cesión en el Hamburgo. No andan escasos precisamente de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha pagado de más por el central después de que surgieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabe pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista algo en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham puede haber sentido que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi seguro que se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la combatividad y el liderazgo de los que tanto han carecido. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de dejar aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el ecuador de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores tras haberse asentado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser un titular fijo en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. En realidad, el único camino es hacia arriba para el Tottenham después de otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras los del norte de Londres atraviesan lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, puede parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante con un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la selección del Mundial, y la cláusula de rescisión hacía que Osasuna tuviera las manos atadas en lo referente al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego de la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se lanzó para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya considerará esto como una especie de golpe de efecto, pero además estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar por cualquiera de las dos bandas y también por dentro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja mucho en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente presionando para que la operación se llevara a cabo. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos se redujo al jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía supuestamente interesado en ir a por el muy cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25 en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cifra decente cuando llegara el momento de separarse, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dio todo, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, supuestamente de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas durísimas negociaciones que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo enorme para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de larga duración Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador allá por noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, con 27 años, probablemente todavía no ha alcanzado sus años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando básicamente por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución relativamente barata para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y esta operación tiene el aire de un movimiento que podría torcerse muy rápido dada la intensa vigilancia que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el sueldo galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de aviso. No obstante, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Sin embargo, no está ni mucho menos garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Man City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente integral en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el técnico catalán le quería tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva del Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se veía venir desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. El Real Madrid no solo se ha hecho gratis con un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulación, parte de la cual Bernardo incluso comentó personalmente, parecía seguro que acabaría en el Camp Nou. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora, por fin, tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está atravesando un momento difícil, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un desafío que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas es un tanto desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había señalado entre bastidores su intención de marcharse y se ha mostrado abiertamente crítico con la manera en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que les hubiera costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho el verano pasado en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido desembolsar una gran suma por Cucurella, al que, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuya forma ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real cuenta ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que algo tendrá que moverse claramente en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de esta operación es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras haberse desencantado con la forma en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la luz del elevado coste, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, eso sí, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el pasado verano, y de hecho habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez aún no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin gratis es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería minutos con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de los que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además de los Spurs, y la Juventus figuraba entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Así pues, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede considerar ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar realmente mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación causada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro delantero descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de Champions League a los posibles fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya un tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera con mejores ojos, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo y vaya a cobrar menos que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: El fichaje con el que se sueña. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad, al que además apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente ante el precio exigido, y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención sobre el jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su primera temporada en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creer la suerte que ha tenido. Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle