Igor Tudor explica por qué hizo caso omiso de Antonin Kinsky, que lloraba, tras su sorprendente sustitución en el minuto 17; el entrenador del Tottenham insiste en que «volvería a hacer lo mismo»

El técnico croata insistió en que su decisión de mantener la distancia mientras Kinsky se dirigía al banquillo fue un intento deliberado de evitar que la situación se agravara. Los críticos sugirieron que esa reacción «fría» minó aún más la confianza del joven, pero Tudor afirma que ambos aclararon las cosas a puerta cerrada durante el descanso, una vez que se habían calmado las emociones iniciales.

«¿Por qué no fui a darle un abrazo? Porque quizá estaba enfadado», añadió Tudor. «Quizá los entrenadores hacen cosas para evitar este tipo de escenas y empeoran la situación. A veces es mejor quedarse donde estás y nos abrazamos en el descanso. En el descanso hablamos y nada [más], la situación se resolvió allí. Se acabó allí».