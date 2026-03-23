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Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Igor Tudor está de luto tras conocerse la trágica noticia de que el entrenador del Tottenham se enteró de la muerte de su padre momentos después de la derrota ante el Nottingham Forest

El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, está de luto por el fallecimiento de su padre, Mario, tras un trágico suceso personal que se dio a conocer tras el partido de la Premier League del domingo. El técnico croata fue informado de la noticia poco después de que su equipo sufriera una devastadora derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest. En su ausencia, el segundo entrenador, Bruno Saltor, se hizo cargo de las declaraciones ante los medios para abordar tanto la tragedia como la creciente crisis del club.

  • El padre de Tudor fallece trágicamente

    La última derrota del Tottenham, un 3-0 ante el Nottingham Forest, ha enfurecido a la afición, ya que pone en grave peligro la permanencia del club en la máxima categoría. Este resultado ha agravado considerablemente los temores de descenso de los Spurs, ya que el equipo del norte de Londres atraviesa ahora su peor racha en 91 años, tras encadenar 13 partidos sin conocer la victoria en la liga. Aunque Tudor permaneció en la banda durante todo el partido, sportske novosti, en su Croacia natal, informa de que recibió la desgarradora noticia de la muerte de su padre, Mario, inmediatamente después del pitido final. Posteriormente, el club confirmó que el entrenador no cumpliría con sus obligaciones mediáticas tras el partido debido a una pérdida familiar.

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    El asistente toma el relevo

    En sustitución del entrenador principal, Saltor habló con gran emoción sobre el impacto personal que esto ha tenido en Tudor. «Se trata de un asunto familiar personal y, obviamente, es un momento difícil para él», declaró a los periodistas. A pesar del desalentador resultado del partido, Saltor intentó mantener un espíritu de unidad dentro del equipo. Añadió: «Sentimos el apoyo de todos en el club y nos estamos centrando únicamente en cómo podemos ayudar a los jugadores. ¿Qué es lo que me da confianza? Los dos últimos partidos, contra el Liverpool y el Atlético de Madrid, y la primera parte de hoy. Deberíamos haber ido ganando al menos por 1-0. En este momento, cada pequeño detalle nos está jugando en contra; se trata de darle la vuelta a la situación y eso es lo que nos da confianza».

  • Los Spurs en caída libre

    Desde que Tudor sustituyó a Thomas Frank en febrero, el esperado «efecto de cambio de entrenador» no se ha materializado, ya que el croata solo ha sumado un punto en sus cinco partidos de liga. Esta racha desastrosa ha hecho que los Spurs caigan en picado hasta el puesto 17 de la tabla de la Premier League, lo que los deja a un solo punto por encima de la zona de descenso. Este panorama tan sombrío supone el menor número de puntos del club en esta fase de una campaña en la máxima categoría desde la temporada 1914-15, lo que pone de relieve la magnitud de la crisis que azota actualmente al norte de Londres.

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    Un punto de inflexión decisivo

    El Tottenham entra ahora en un parón crucial de tres semanas debido al parón internacional y a su reciente eliminación de la FA Cup, lo que le da a Tudor un respiro para asimilar la situación mientras la directiva del club evalúa su futuro. A su regreso, el equipo se enfrenta a una agotadora racha de siete partidos para evitar el descenso, que comienza con un desplazamiento a Sunderland y un choque en casa contra el Brighton. Con partidos fuera de casa de alto riesgo aún por disputar contra el Chelsea y el Aston Villa, los Spurs deben encontrar la manera de romper su racha sin victorias en 2026 o enfrentarse a la perspectiva muy real de jugar en la Championship.

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