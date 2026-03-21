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Igor Tudor elogia a los jugadores del Tottenham que no han rendido al nivel esperado por «estar más atentos en el campo» en la lucha por evitar el descenso
Tudor elogia el cambio del Tottenham
Los resultados positivos consecutivos contra el Liverpool y el Atlético de Madrid han dado a Tudor un margen de maniobra, aunque la eliminación de la Liga de Campeones, que acompañó a la victoria del miércoles sobre el equipo español, haya empañado un poco el ambiente. El exentrenador de la Juventus nunca se ha andado con rodeos a la hora de valorar la situación de los Spurs, pero ha notado un cambio en la forma en que sus jugadores afrontan los partidos.
«Agudeza mental», declaró Tudor a los periodistas. «Esa fue la clave. Estamos menos dormidos sobre el terreno de juego. Para mí, esto es crucial. Ahora reaccionamos antes a lo que ocurre en el campo. No nos quedamos siempre preguntándonos qué ha pasado para luego reaccionar. Reaccionamos antes de que sucedan las cosas. No de la forma que me gustaría, pero mucho mejor. Esta agudeza mental, esta conciencia de las situaciones peligrosas, está llegando y por eso somos mejores».
Es una valoración típicamente honesta de la situación en la que se encontraba el Tottenham cuando tomó el relevo de Thomas Frank a mediados de febrero. Jugadores desconectados, lentos en reaccionar, sorprendidos en situaciones que deberían haber anticipado antes. Tudor no lo ha edulcorado, y a menudo ha criticado abiertamente a su plantilla. Pero la última semana le ha dado el ánimo suficiente para, por fin, elogiar a su equipo del Tottenham.
- AFP
Una mejor forma física: el principal factor de éxito
Más allá de las mejoras tácticas y mentales, a Tudor también le ha animado lo que le cuenta su equipo de preparadores físicos. Los Spurs han estado corriendo más en las últimas semanas, y los datos lo confirman. Añadió: «He visto buena energía. He visto buenos números. Me han dicho que los últimos partidos se encuentran entre los cuatro o cinco primeros de toda la temporada en cuanto a carreras de alta intensidad, así que creo que estamos progresando».
Parte de esa mejora hay que tomarla con cautela. Tudor ha tenido un calendario algo menos apretado que su predecesor, que disputó nueve partidos en sus últimas cuatro semanas mientras se acumulaban las lesiones. Tudor ha disputado siete en el mismo periodo, y los jugadores por fin están volviendo. Lucas Bergvall, ausente durante dos meses, y Destiny Udogie, fuera cinco semanas, salieron ambos desde el banquillo contra el Atlético de Madrid. Mohamed Kudus y Rodrigo Bentancur, de baja desde enero, podrían regresar tras el parón internacional. Incluso James Maddison, que ha estado fuera por una grave lesión de rodilla, se espera que vuelva antes de que termine la temporada.
El partido decisivo del domingo contra el Nottingham Forest
Los Spurs ocupan el puesto 16 de la Premier League a falta de ocho jornadas para el final. El Nottingham Forest les sigue a un punto, por encima de la zona de descenso únicamente por diferencia de goles respecto al West Ham. Como era de esperar, la visita del Forest el domingo se presenta como un indicador clave para saber si los Spurs están preparados para alejarse de la zona de descenso. Tudor, sin embargo, se mostró reacio a cargar el partido con demasiada presión. Rechazó la idea de que se trate de un «partido de seis puntos» y se mostró firme en que no debe considerarse como una final de copa. Dijo: «Hay muchos puntos en juego. Por supuesto, es un partido importante porque estamos ahí juntos, así que digamos que no son seis, sino cuatro. No es una final. Quizá no sean tres puntos, sino un partido de cuatro puntos. Es importante, pero no será decisivo».
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El panorama general del Tottenham
A Tudor le quedan siete partidos para salvar la temporada del Tottenham. El parón internacional que seguirá al partido contra el Forest le dará tiempo para reorganizarse, recuperar a más jugadores y prepararse para lo que promete ser un final de temporada frenético. Con tres semanas de diferencia entre los partidos contra el Forest y el Sunderland, es una buena oportunidad para que el entrenador inculque aún más sus ideas a los jugadores, ya que su puesto parece mucho más seguro que hace una semana. Los rumores apuntaban a que, si Tudor no conseguía ganar al Forest, se enfrentaría al despido, pero los resultados recientes parecen haberle dado más tiempo.
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