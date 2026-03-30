Igor Tudor, David Moyes y los 10 peores mandatos de entrenadores de la Premier League de la historia: clasificación

Igor Tudor, el último en incorporarse a esta lista, fue el primer entrenador al que se le encomendó la misión de salvar al Tottenham del descenso a la Championship durante la temporada 2025-26, tras el despido de Thomas Frank. Sin embargo, lo único que consiguió fue acelerar su caída en picado en la clasificación.

Tudor fue contratado como apagafuegos, sabiendo que suele obtener resultados a corto plazo más que a largo plazo. Sin embargo, lo más importante es que nunca había entrenado en Inglaterra y había subestimado la gravedad de la situación en la que se encontraban los Spurs. No fue hasta después de su primer partido, una derrota por 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres, cuando el duro croata se dio cuenta de en qué se había metido. «Esta es una situación que nunca había visto», fue su valoración.

Para ser justos con Tudor, llegó en medio de una crisis de lesiones sin precedentes que le dejó con solo 13 jugadores de campo en condiciones de jugar para su primer partido, y el problema no remitió hasta el final de su reinado de 44 días. Pero, durante ese tiempo, se dice que desilusionó a gran parte de la plantilla que le quedaba disponible, entre ellos el portero Antonin Kinsky, a quien sustituyó a los 17 minutos de la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Parecía que un empate in extremis en Liverpool sería el impulso que Tudor necesitaba para poner en marcha la campaña de permanencia de los Spurs, pero ese acabó siendo su penúltimo partido al frente del equipo en la Premier League, ya que una semana después llegó la derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, rival directo por el descenso. Trágicamente, el padre de Tudor falleció durante ese partido, y todas las partes decidieron que lo mejor era separarse de mutuo acuerdo, tras no haber ganado ninguno de los cinco partidos de la Premier League que había dirigido.