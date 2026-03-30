Igor Tudor, David Moyes y los 10 peores mandatos de entrenadores de la Premier League de la historia: clasificación

Por esas razones, debería resultar fácil sentir simpatía por estas personas, que, al fin y al cabo, siguen conservando su humanidad. Por desgracia, alguien tiene que elaborar una lista como esta.
Antes de empezar, debemos señalar algunas distinciones importantes a la hora de elaborar este salón de la infamia. No se trata simplemente de clasificar a los entrenadores con los peores porcentajes de victorias, sino a aquellos que han rendido por debajo de las expectativas hasta tal punto que resulta casi impresionante. Por ejemplo, Kieran McKenna tiene el peor porcentaje de victorias de cualquier entrenador de la Premier League que haya dirigido una temporada completa de 38 partidos, con un 10,5 %, pero ¿alguien esperaba realmente que el Ipswich Town, que había logrado dos ascensos consecutivos, se mantuviera en la categoría?
Sin más preámbulos, aquí está la selección de GOAL de las peores etapas de entrenadores de la Premier League de la historia: