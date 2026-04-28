Tras sugerirlo Gianni Infantino, la FIFA modificó el reglamento para sancionar a jugadores que oculten actos discriminatorios. En febrero, Vinicius Jr. denunció insultos racistas de Prestianni, quien asegura que fueron homófobos. El argentino fue suspendido seis partidos.

«Si un jugador se tapa la boca y dice algo con connotación racista, debe ser expulsado; se presume que dijo algo incorrecto, de lo contrario no habría ocultado su boca», afirmó Infantino.