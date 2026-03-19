Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Icons 2014 GFXGetty/GOAL
Nino Duit

Traducido por

ICONOS: Por qué Alemania vistió de rojo y negro en la goleada por 7-1 a Brasil en el Mundial de 2014

En el verano de 2014, Alemania no solo ganó el Mundial en suelo brasileño, sino que dejó tras de sí uno de los símbolos de unidad más poderosos e inesperados que ha visto jamás el fútbol. Más allá de la inolvidable victoria por 7-1 en la semifinal contra los anfitriones, un partido que conmocionó al mundo, una camiseta roja y negra llegó a representar algo más profundo que la victoria o la derrota: respeto, empatía y un vínculo insólito entre dos naciones futbolísticas. Esto es Icons, una sección y serie de podcasts de GOAL que repasa los últimos 10 Mundiales a través de los momentos, personajes y polémicas que los definieron, reviviendo el espíritu de cada torneo.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos de nuevo, Sami Khedira: no habían transcurrido ni 29 minutos y Alemania ganaba por 5-0 a la selección anfitriona, Brasil, en las semifinales del Mundial de 2014. Fue una goleada de proporciones históricas, la ocasión perfecta para bailar un poco de samba en el vestuario… y luego en el campo. Nada podía salir mal; Brasil estaba destrozado, Alemania ya tenía asegurada su plaza en la final.

Y, sin embargo, ¿qué dijo el seleccionador Joachim Löw en su charla del descanso? «Les dije: “Si tan solo uno de nosotros empieza a hacer el tonto, a ridiculizar al rival, a dejar de jugar con absoluta seriedad, esa persona definitivamente no estará en la final, si es que llegamos a ella”».

Löw también recordó a sus jugadores su amarga derrota en semifinales ante Italia en el Mundial de 2006, celebrado en su propio país, y el dolor que ello supuso, al tiempo que evocaba las cuatro semanas especiales que la selección alemana ya había pasado en Brasil.

«Los brasileños nos tenían mucho respeto en todo el país», explicó más tarde el seleccionador nacional. «Y para mí, estaba totalmente fuera de lugar que los humilláramos o los tratáramos con arrogancia».

A primera vista, fue una goleada. Pero, si se mira más de cerca, fue la culminación de un entendimiento internacional que quizá solo el fútbol puede lograr. La camiseta de Alemania de aquella noche, con sus rayas horizontales rojas y negras al estilo del Flamengo, sirve como símbolo de ello.


  • Cambiar el rumbo

    Tradicionalmente, Alemania es una de las selecciones menos populares del planeta, por decirlo suavemente. En 1954 y 1974, impidió que las dos selecciones europeas con más talento del siglo XX —la Hungría de Ferenc Puskás y la Holanda de Johan Cruyff, respectivamente— ganaran los títulos de la Copa del Mundo que muchos consideraban que se merecían en unas finales muy reñidas.

    En la década de 1980, la reputación de Alemania en el fútbol mundial estaba completamente arruinada. En el Mundial de 1982 en España, se produjo primero «La vergüenza de Gijón», cuando Alemania y Austria se confabularon para pasar de ronda a costa de Argelia, antes de la entrada de Harald «Toni» Schumacher sobre el francés Patrick Battiston en las semifinales.

    Sin embargo, en lugar de compasión, Alemania siguió acumulando títulos con diligencia, ganando la Eurocopa de 1980, el Mundial de 1990 y la Eurocopa de 1996. «El fútbol es un juego sencillo», se dice que afirmó el legendario delantero inglés Gary Lineker, «22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y, al final, siempre ganan los alemanes».

    A principios del nuevo milenio, la marea cambió lentamente. El cuento de hadas veraniego del Mundial de 2006 en casa, donde Alemania cayó por la mínima en semifinales ante la futura campeona, Italia, supuso que el país organizara un torneo que cautivó al mundo entero. Por su parte, la refrescante actuación de la joven y talentosa selección alemana en el Mundial de 2010 en Sudáfrica les valió numerosos admiradores antes de su derrota, igualmente ajustada, en semifinales ante la futura campeona, España. Ahora, se proponían ganarse amigos en Brasil.

    «Tu camiseta para Río» fue el eslogan que eligió la DFB para promocionar su nueva camiseta roja y negra de visitante —prácticamente una imitación de la emblemática camiseta local del Flamengo— para la próxima Copa del Mundo de febrero de 2014. Hasta entonces, las camisetas de visitante de Alemania habían sido en su mayoría verdes. En ocasiones eran rojas o negras, pero nunca ambas partes a partes iguales.

    «La nueva camiseta es genial y me recuerda a la equipación del Flamengo de Río de Janeiro», dijo Mesut Özil. «Seguro que nos traerá suerte para el Mundial de Brasil». Fue el comienzo de una notable ofensiva de encanto, ya que Alemania aspiraba a ganar otro título y a ganarse el corazón de los anfitriones.

    • Anuncios

  • Éxito de ventas en Brasil

    El plan de la DFB no tardó en dar sus frutos. Mucho antes incluso de que comenzara el Mundial, la camiseta de visitante de Alemania ya había despertado gran expectación en Brasil.

    «Cuando se presentó la camiseta alemana con los colores del Flamengo, decidí animar a Alemania», declaró un aficionado brasileño al diario local O Dia en un artículo sobre la camiseta especial.

    El entusiasmo fue seguido de una fiebre de compras, ya que, en muy poco tiempo, la camiseta se convirtió en un éxito de ventas en Brasil. Pronto se agotó en las tiendas de deportes de Río de Janeiro, mientras que las falsificaciones inundaban Copacabana. En Alemania, Bastian Schweinsteiger posó en el campo de entrenamiento del Bayern de Múnich con una camiseta original del Flamengo para reforzar la creciente relación.

    Mientras tanto, un expatriado alemán en Río llamado Bernhard Weber, alias MC Gringo, aprovechó la oportunidad y, inspirado por la camiseta especial de Alemania, compuso la canción «Deutscher Fussball ist geil, beweg' dein Hinterteil» («El fútbol alemán es genial, mueve el trasero»). En el videoclip que la acompañaba, Weber bailaba por las calles, playas, mercados y favelas de Río de Janeiro, cantando alternativamente en portugués y alemán, vestido con una camiseta roja y negra de Alemania, una gorra del Flamengo y con una mujer brasileña con poca ropa a su lado. Pronto la canción sonaba con regularidad en la televisión brasileña y en los chiringuitos.

  • Destacando en el campo

    A principios de junio, la selección alemana llegó por fin a Brasil y se instaló en el complejo de Campo Bahía, construido expresamente para el Mundial. De inmediato se esforzaron por integrarse en la comunidad local: Schweinsteiger y Manuel Neuer bailaron con los aficionados locales al son del himno de un club de Bahía, mientras que todo el equipo asistió a actos sociales en la zona. El periodista deportivo brasileño Renato Costa los elogió en una entrevista con Deutsche Welle, diciendo: «Se nota que la selección alemana se ha interesado por Brasil y está haciendo un gran esfuerzo». 

    Sobre el terreno de juego, Alemania desplegó un fútbol impresionante, comenzando con una contundente victoria por 4-0 sobre Portugal en el partido inaugural, liderada por un hat-trick de Müller. A esto le siguió un empate contra Ghana, antes de que Alemania luciera su equipación visitante por primera vez en la victoria sobre Estados Unidos que le aseguró el primer puesto de su grupo. A pesar de ello, estuvo a punto de quedar eliminada contra Argelia en octavos de final, necesitando la prórroga para pasar de ronda.

    Por su parte, la anfitriona, Brasil, también mantuvo en vilo a sus aficionados. Tras ganar su grupo, la Seleção se impuso a Chile en una dramática tanda de penaltis en octavos de final. La afición local lo celebró con locura, pero también lo hicieron Schweinsteiger y Lukas Podolski, y los vídeos de la pareja alemana animando con banderas brasileñas se hicieron virales.


  • «La nación roja y negra»

    En cuartos de final, Brasil venció a Colombia, pero perdió a su superestrella indiscutible, Neymar, por una lesión en la espalda. Alemania, por su parte, visitaba Río de Janeiro —sede del Flamengo— por primera vez para enfrentarse a Francia.

    El Clube de Regatas do Flamengo fue en sus orígenes un club de remo, pero pronto cambió su enfoque hacia el fútbol. En la década de 1930, Leonidas, la primera auténtica estrella del fútbol brasileño y máximo goleador del Mundial de 1938, era su figura más destacada. Casi 50 años después, en 1981, el legendario Zico llevó al Flamengo a su primer título de la Copa Libertadores, así como a su Mundial de Clubes, tras arrollar al Liverpool en Tokio. Desde entonces, el Flamengo ha sido, con diferencia, el club más popular del país.

    Casi todas las grandes estrellas brasileñas han jugado en el Flamengo en algún momento, desde Mario Zagallo hasta Bebeto, pasando por Romario, Ronaldinho, Adriano y Vinicius Jr., y tras muchos años de sequía, recientemente ha habido más motivos para celebrar. El Flamengo ganó el título brasileño en 2019 y 2020, la Copa Libertadores en 2019 y 2022, y la Copa do Brasil en 2022 y 2024.

    Según encuestas recientes, el Flamengo cuenta con unos 47 millones de aficionados, más de una quinta parte de la población de Brasil, y se autodenomina «la nación rojinegra».


  • Ofensiva de encanto

    Antes de su primera aparición en el Maracaná, Schweinsteiger y Podolski compartieron una foto en la que aparecían con camisetas del Flamengo en un balcón con vistas a la playa de Río de Janeiro.

    Podolski, en particular, no se cansaba de la creciente relación entre el club y la selección alemana. Durante el Mundial, publicaba habitualmente tuits en portugués y fotos de sí mismo con Ronaldo y Ronaldinho, y, incluso después del torneo, siguió interactuando con los aficionados del Flamengo en las redes sociales. El club incluso intentó ficharlo en múltiples ocasiones durante la década siguiente.

    «Todo el mundo sabe que me encanta Brasil desde el Mundial, y especialmente el club Flamengo», continuó diciendo Podolski a Globo Esporte.

    En su primera aparición en el estadio del Flamengo, Podolski y compañía derrotaron a Francia por 1-0, con un gol decisivo de cabeza de Mats Hummels. Ahora les esperaban las semifinales y Brasil.

  • Con humildad

    Según los medios locales, cuando se enfrentaron ambos equipos ya se habían vendido en Brasil más de medio millón de camisetas de Alemania, la gran mayoría de ellas rojas y negras. El diario deportivo brasileño «Lance» llegó incluso a pedir a sus lectores que enviaran fotos vestidas con la equipación roja y negra de Alemania. La camiseta también se vendió de maravilla en Alemania, y adidas informó de que las cifras de ventas «superaban todas las expectativas».

    Müller, Klose, Kroos, Kroos de nuevo, Khedira: a los 29 minutos, el marcador en Belo Horizonte era de 0-5, una goleada de proporciones históricas. Löw pidió a su equipo que mostrara moderación en el descanso, y sus jugadores siguieron su ejemplo. El suplente André Schürrle marcó dos goles en los últimos compases antes de que el brasileño Oscar pusiera el 1-7 en el marcador.

    «Desde 2006, sabemos lo doloroso que es perder una semifinal en tu propio país», escribió la DFB en portugués en sus redes sociales tras el pitido final. «Os deseamos lo mejor para el futuro».

    El mensaje iba acompañado de fotos de Schweinsteiger consolando a su rival David Luiz, de Müller dándole una palmada en la espalda a Dante, de Philipp Lahm cuidando de Oscar y de la desgarradora imagen de un anciano brasileño con bigote que se convertiría en el rostro de la tragedia en los medios de comunicación. Llorando, se aferró a una réplica del trofeo de la Copa del Mundo en las gradas del Estadio Mineirão. Más tarde, entregó el trofeo con devoción a un joven aficionado alemán.

    El hombre fue identificado posteriormente como Clovis Acosta Fernandes, un fiel seguidor que había apoyado a su selección nacional durante muchos años y que estaba asimilando lo que probablemente fue su derrota más amarga como aficionado ante los ojos del mundo. Tras el partido, publicó en Facebook una foto de sí mismo con el entonces capitán de la selección alemana, Franz Beckenbauer, en el Mundial de 1990, y escribió en alemán: «Espero que el domingo levantes el trofeo en el templo sagrado del fútbol, el Maracaná».

  • Favoritos locales

    Esa publicación ponía de relieve la opinión predominante en Brasil: a pesar de la histórica goleada sufrida en la semifinal, los anfitriones apoyarían firmemente a Alemania en la final contra su odiada y archirrival Argentina.

    El portal de Internet UOL llegó incluso a afirmar que Alemania era «más brasileña que Brasil» por su estilo de juego y, en parte, por sus camisetas rojas y negras. Por su parte, el periódico O Estado de São Paulo elogió el «comportamiento excepcional» de los alemanes, afirmando que «han aprendido a comprender el espíritu de esta región». De cara a la final contra Argentina, el diario deportivo Lance escribió sencillamente: «Todos somos Alemania».

    Animado por los aficionados alemanes que habían viajado con ellos, pero también por los brasileños locales, el equipo de Löw derrotó a la Argentina de Lionel Messi por 1-0 en la prórroga gracias a un remate a bocajarro de Mario Götze. Alemania no solo ganó su cuarto título mundial en Brasil, sino que también se ganó muchos nuevos seguidores tanto en todo el mundo como en el país anfitrión. 

    Podolski, como era de esperar, posó con el trofeo del Mundial vestido con la camiseta del Flamengo, lo que significa que al menos una pequeña parte de la nación rojinegra pudo disfrutar del éxito de Alemania.


Amistosos
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Germany crest
Germany
GER