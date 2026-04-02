ICONOS: Cómo el joven Kylian Mbappé emuló en dos ocasiones a Pelé durante el triunfo de Francia en el Mundial de 2018

««No quiero ser solo alguien de paso en el fútbol». La profundidad de las palabras de Kylian Mbappé justo después de la final del Mundial de 2018 contrastaba con su corta edad, pero no tenía por qué preocuparse. Con 19 años, acababa de llevar a Francia a la gloria en el mayor escenario del fútbol —emulando por segunda vez a uno de los mejores de todos los tiempos— y desde entonces no ha dejado de estar en el punto de mira.

Mbappé no era precisamente un desconocido cuando llegó a Rusia como la nueva y prometedora estrella de la selección francesa de Didier Deschamps. Destinado al estrellato tras su irrupción en el Mónaco, el adolescente se había incorporado al club de su ciudad natal, el París Saint-Germain, un año antes en calidad de cedido, antes de un traspaso definitivo ya acordado por la friolera de 180 millones de euros (166 millones de libras), lo que significaba que estaba a punto de convertirse en el segundo jugador más caro de todos los tiempos con 19 años. Se puso inmediatamente manos a la obra para amortizar esa inversión, contribuyendo con 38 goles en su temporada de debut en la capital francesa, aunque algo alejado del centro de atención en la Ligue 1.

No obstante, la forma en que Mbappé arrasó en el torneo siendo aún un adolescente fue algo que no se había visto desde Pelé en Suecia en 1958, ya que emuló repetidamente las hazañas del grande de todos los tiempos. La razón por la que el Mundial sigue siendo el evento más apasionante que ofrece el fútbol es la fugaz oportunidad, que se presenta cada cuatro años, de presenciar en tiempo real cómo alguien se hace un nombre en el escenario más importante. En 2018, esa persona fue Mbappé.

Este fue el prólogo de una carrera que estaba destinada a desarrollarse al más alto nivel, con Mbappé convertido ahora en la superestrella que todos esperaban que fuera para su club y su selección —y desde luego no alguien que «solo haya pasado por» este deporte—.



