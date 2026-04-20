Ibrahima Konaté ofrece importantes novedades sobre su futuro a medida que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato con el Liverpool

El francés espera firmar pronto un nuevo contrato y acabar con meses de rumores sobre su futuro. Su actual acuerdo vence al final de la temporada, así que los aficionados temían que el jugador de 26 años se marchara gratis en verano. Sin embargo, el central ha revelado que las negociaciones con el director deportivo, Richard Hughes, están a punto de cerrarse con éxito.

Al hablar de su situación, Konate declaró: «¿Mi futuro? Se han dicho muchas cosas, pero llevamos tiempo hablando con el club y estamos cerca de un acuerdo. Vamos por buen camino. Es muy probable que siga aquí la próxima temporada; eso es lo que siempre he querido. Solo espero cerrar el contrato; cuando suceda, preguntadle a Richard lo que le dije en septiembre y noviembre, y él aclarará todo».