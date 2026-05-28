Ibrahima Konaté dejará el Liverpool este verano tras fracasar las negociaciones para renovar su contrato

Konate dejará el Liverpool como agente libre este verano, un revés para la defensa de Arne Slot. El contrato del zaguero de 27 años vence en semanas y, pese a meses de negociaciones, talkSPORT asegura que no hubo acuerdo.

El defensa había insinuado que su futuro seguía en Merseyside y, en abril, afirmó que un acuerdo era inminente. «Se han dicho muchas cosas, pero llevamos mucho tiempo hablando con el club y estamos cerca de llegar a un acuerdo. Creo que todo el mundo deseaba que se cerrara lo antes posible, pero vamos por buen camino», declaró Konate en su momento. Añadió: «Sin duda, hay muchas posibilidades de que siga aquí la próxima temporada. Esto es lo que siempre he querido».