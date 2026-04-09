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Ibrahima Konaté afirma que se siente «feliz» por el PSG tras usar unas palabras extrañas en una entrevista después de la derrota del Liverpool en la Liga de Campeones
Los Reds pasan apuros en París
El Liverpool tiene una tarea titánica para mantener sus sueños europeos tras la impecable actuación del PSG en el Parc des Princes. Los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia condenaron al equipo de Arne Slot a una derrota 2-0, una desventaja considerable para la vuelta.
Además, la diferencia en el tiempo de preparación favorece al campeón francés: mientras los Reds vuelven a la liga, la federación le ha dado al PSG más descanso antes de la vuelta en Anfield.
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Konate, envidioso del apoyo francés
Tras el partido, Konate criticó la falta de apoyo de la Premier League a los clubes ingleses. El defensa recordó que es la segunda vez consecutiva que el Liverpool sufre desventaja en las eliminatorias europeas.
«Es la segunda vez consecutiva; la temporada pasada pasó lo mismo. Ojalá la Premier League hiciera lo mismo», declaró Konate a Stan Sport. «Me alegro por ellos, es bueno que la liga les ayude a destacar en la Champions. Espero que la Premier haga lo mismo en el futuro. ¿Por qué no hacen lo mismo por los equipos que juegan la Champions?»
El debate sobre la saturación del calendario
Estos comentarios reavivan el debate sobre el bienestar de los jugadores y la negativa de la Premier League a ajustar los calendarios de los equipos que compiten en Europa. La Ligue 1 aplazó el clave PSG-Lens, mientras que el Liverpool debe viajar para enfrentar a un Fulham en alza. La fatiga de la plantilla de Slot preocupa, más aún cuando el Fulham permanece invicto en sus tres últimos duelos ante los Reds. Las estrellas del Liverpool afrontan un calendario doméstico extenuante, mientras sus rivales europeos disponen de más tiempo para recuperarse y planificar.
- AFP
¿Y ahora qué?
Pese a sus escasas posibilidades, el Liverpool confía en obtener un buen resultado en la vuelta de la próxima semana en Anfield y alcanzar las semifinales. Antes, el sábado visita al Fulham en la Premier League para recortar puntos con los equipos de arriba.