«Iba a pedir la cabeza de Slott»... Salah aplaza su explosión en la catastrófica noche del Liverpool

Tras el partido, Salah hizo unos ejercicios y, camino del vestuario, rechazó una entrevista en directo.
Sonrió al saludar a Steven Gerrard, Steve McManaman y Laura Woods en directo para TNT Sports, pero luego se despidió sin hablar.
Algunos aficionados creen que quería criticar a Slott, pero prefirió esperar.
«The Sun» recogió opiniones de aficionados; uno en «X» afirmó: «Salah se contuvo. Quería hablar en TNT, pero sabe que ahora no sirve».
Otro añadió: «Claramente no quería opinar sobre Slott delante de Gerrard y McManaman».
Otro añadió: «Qué figura más triste... Slott ha conseguido desanimar a todo el mundo en el Liverpool», y un último sentenció: «Mi hermano estaba listo para la batalla».
Un comentarista sentenció: «Es un profesional de verdad; yo habría pedido la cabeza de Slott».
A pesar de su compostura, Salah vio cómo su equipo sufría y cómo el entrenador lo ignoró en cinco cambios. Es posible que la estrella egipcia pierda la calma y lance declaraciones aún más contundentes que las de diciembre, cuando se quedó en el banquillo tres partidos.
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