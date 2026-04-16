Hugo Ekitike se pierde el Mundial y estará nueve meses de baja tras confirmarse su grave lesión de Aquiles

El club emitió un comunicado el jueves confirmando el peor escenario para el jugador de 23 años tras las evaluaciones médicas. El diagnóstico supone un duro revés para el futbolista, que atraviesa un gran momento de forma con 17 goles y seis asistencias en 45 partidos esta temporada.

Según el parte médico del Liverpool, el delantero sufrió una rotura del tendón de Aquiles tras resbalar en el partido de Champions contra el París Saint-Germain.