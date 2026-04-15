La noticia impactó a Francia y a los aficionados del Liverpool. Tras salir en camilla en la derrota 2-0 ante el PSG en Anfield, se confirmó que Ekitike sufrió una rotura del tendón de Aquiles. La grave lesión lo mantendrá nueve meses fuera, por lo que se pierde la temporada con el club y el próximo Mundial.

Ante esta situación, Deschamps, a través de la Federación Francesa de Fútbol, expresó su pesar: «Sufrió una lesión grave el martes por la noche contra el PSG. La gravedad de su lesión le impedirá, por desgracia, terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial. Hugo, uno de los doce jóvenes que debutaron con la selección en los últimos meses, se había integrado a la perfección en el grupo. Esta lesión es un golpe duro para él y para toda Francia. Su decepción es inmensa».



