«Hubo conversaciones positivas»: Lennart Karl estuvo a punto de fichar por un rival del FC Bayern en la Bundesliga

Karl fichó por el Bayern Múnich en verano de 2022 y pronto destacó en la cantera. En abril de 2025 entró en la primera plantilla; en el Mundial de Clubes de junio, Vincent Kompany le hizo debutar. Poco después, Fiedler volvió a contactar con él.

Tras diez años en el VfB, Fiedler acababa de fichar como entrenador del Magdeburgo de Segunda. «Al inicio de la temporada lo seguimos», admitió. «Conocíamos su potencial y, antes de su irrupción en el Bayern, pensamos: una cesión podría ser ideal para sus primeros pasos como profesional».

Sin embargo, Karl se quedó en Múnich y se impuso de inmediato entre los profesionales del equipo. En todas las competiciones, el regateador disputó 39 partidos, estuvo 1970 minutos sobre el terreno de juego y sumó nueve goles y ocho asistencias. Tras ganar la liga, el sábado puede sumar la Copa DFB ante el Stuttgart, exequipo de Fiedler. Luego, probablemente viajará al Mundial con Alemania: su convocatoria ya se ha filtrado.