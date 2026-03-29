«Hubiera sido posible renovar el contrato de Lionel Messi»: el expresidente del Barcelona revela quién fue el responsable de la marcha del mejor jugador argentino de todos los tiempos

El Barça había esperado que el ocho veces ganador del Balón de Oro aceptara jugar sin cobrar en un momento dado, mientras intentaba sanear las finanzas del club, pero no se llegó a ningún acuerdo. Los lazos que le unían al Blaugrana desde el inicio de su carrera se rompieron, y una relación profesional que antes era alegre se volvió tensa.

Desde entonces, solo ha realizado visitas fugaces a Barcelona, y recientemente Messi echó un vistazo en secreto a las obras de renovación que se han llevado a cabo en el Camp Nou. No ha pisado ese estadio desde que se marchó a Francia, a pesar de los diversos llamamientos para que se acordara un emotivo regreso, ya fuera como héroe que vuelve a casa o en un partido de exhibición.

Joan Laporta no ha podido organizar tal ocasión, al tiempo que admite que ha perdido el contacto con Messi a lo largo de los años. El actual máximo responsable del Camp Nou ha sugerido que Bartomeu y el anterior régimen presidencial del Barça son los responsables de la marcha de Messi, ya que supervisaron una era de ruina financiera.