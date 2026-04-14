Desde entonces, Slot ha defendido con vehemencia la táctica que empleó el pasado miércoles por la noche. Sin embargo, lo cierto es que el Liverpool fue castigado —y humillado— por mostrar una ambición prácticamente nula en París. Su decisión de alinear una defensa de cinco por primera vez desde que asumió el cargo de entrenador hace 18 meses tuvo, como era de esperar, consecuencias desastrosas.

Incluso Virgil van Dijk pareció perdido ante la fluida delantera del PSG, que siempre los sacó de posición.

En ataque, Florian Wirtz mostró destellos de su talento, pero los Reds apenas tocaron el balón y, cuando lo hicieron, no lograron mantenerlo, pues Dominik Szoboszlai y otros no encontraban su lugar en el campo.

De hecho, El Liverpool completó solo 190 pases (el PSG hizo 685), llegó apenas nueve veces al área rival y no creó ni una “gran ocasión” en toda la noche. Fue la consecuencia de una sumisión vergonzosa ordenada por Slot, quien, pese a sus declaraciones del lunes, ordenó replegarse y perder tiempo en cada falta, intentando evitar una goleada en París.

Ese cinismo no funcionará en Anfield: la afición no lo aceptará. Slot sabe que ahora debe arriesgar y, al menos, alinear a dos jugadores que vieron toda la ida desde el banquillo.