Hojlund contra Yerry Mina: «No juega al fútbol, los árbitros le dejan hacer lo que quiera». Desde el pellizco en el pezón hasta los antecedentes, ¿qué ha pasado?

Rasmus Hojlund ha lanzado un ataque contra Yerry Mina a través de las redes sociales. El delantero del Nápoles ha acusado al defensa del Cagliari de antideportividad tras el último encuentro entre ambos equipos, que los napolitanos ganaron a domicilio. No es la primera vez que surgen polémicas de este tipo en torno al colombiano, acostumbrado a realizar acciones al límite de la regularidad sobre el terreno de juego.
«Yerry Mina no juega al fútbol. Los árbitros siguen dejándole hacer lo que quiera. No es la primera vez que ocurre algo así». Estas son las acusaciones del danés, contenidas en una respuesta a una publicación en Instagram.