«Uli Hoeneß no necesita el permiso de Andreas Rettig para expresar su opinión», declaró Hainer en una entrevista con Sport Bild. «En principio, todos los aficionados deseamos que la selección alemana tenga éxito».
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«Hoeneß no necesita el permiso de Rettig»: nueva ronda en el intercambio de acusaciones entre el FC Bayern y la DFB
Hoeneß ha criticado a Nagelsmann en las últimas semanas por sus supuestas rotaciones excesivas y la falta de claridad en la distribución de roles. Además, el presidente del Bayern insinuó que el exentrenador (2021-2023) es “un poco susceptible” y egocéntrico.
«Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador nunca repite once, tendremos opciones. El seleccionador cree que él ganará el partido. No, el equipo es el que ganará», declaró Hoeneß al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Poco después, en DAZN, añadió: «¿Quién es nuestro delantero centro? ¿Quién juega de portero? ¿Quién de lateral derecho y quién de izquierdo? Si esto sigue así, en el primer partido del Mundial saldrá un equipo que nunca ha jugado juntos y eso no puede ser».
Andreas Rettig: «No sé qué le lleva a hacer eso ahora».
El director general de la DFB, Andreas Rettig, respondió en un acto del club «Düsseldorfer Jonges»: «No recuerdo que nadie de la DFB pidiera a Hoeneß un informe provisional sobre Nagelsmann. Tampoco sé qué le ha llevado a hacerlo ahora».
La convocatoria de Nagelsmann para el Mundial de Norteamérica se dará a conocer el jueves a las 13:00 h, tras varias filtraciones. Alemania debutará ante Curazao el 14 de junio y luego se medirá a Costa de Marfil y Ecuador en la fase de grupos.