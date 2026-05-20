«Hoeneß no necesita el permiso de Rettig»: nueva ronda en el intercambio de acusaciones entre el FC Bayern y la DFB

Hoeneß ha criticado a Nagelsmann en las últimas semanas por sus supuestas rotaciones excesivas y la falta de claridad en la distribución de roles. Además, el presidente del Bayern insinuó que el exentrenador (2021-2023) es “un poco susceptible” y egocéntrico.

«Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador nunca repite once, tendremos opciones. El seleccionador cree que él ganará el partido. No, el equipo es el que ganará», declaró Hoeneß al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Poco después, en DAZN, añadió: «¿Quién es nuestro delantero centro? ¿Quién juega de portero? ¿Quién de lateral derecho y quién de izquierdo? Si esto sigue así, en el primer partido del Mundial saldrá un equipo que nunca ha jugado juntos y eso no puede ser».